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дизайн интерьера DiV
Дизайнеры интерьера Воронеж
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    • Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле, дизайн интерьера DiV дизайн интерьера DiV Гостиная в классическом стиле
    Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле, дизайн интерьера DiV дизайн интерьера DiV Кухня в классическом стиле
    Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле, дизайн интерьера DiV дизайн интерьера DiV Гостиная в классическом стиле
    +10
    Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле

    НАШИ ЦЕНЫ: 

    СТОИМОСТЬ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА ФОРМИРУЕТСЯ ОТ СЛОЖНОСТИ И ДЕТАЛИРОВКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

    - дизайн - проект в этническом стиле (египетский, африканский, мусульманский и т.д.)от 700 до 800 руб. за кв.м.

    - дизайн - проект в классическом стиле 600 руб. за кв.м.

    - дизайн - проект в "доступном" стиле(хай-тек, эко-стиль, стиль лофт и т.д.) 500 руб. за кв.м.

    - дизайн - проект на площади от 200 м2350 руб. за кв.м. 

    ДАННАЯ ЦЕНА ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА 

    СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ФАСАДА: 

    - эскизный проект фасада 200 руб. за кв.м. (площадь по развертке фасада)

    - проект освещения фасада 100 руб. за кв.м. если площадь фасада свыше 100 кв.м., то стоимость составляет - 100 руб. за кв.м.

    АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - ДОГОВОРНАЯ

    ДИЗАЙН ПРИСТРОЕК, ЛЕТНИХ ВЕРАНД, УЛИЧНЫХ ЗОН КАФЕ - ДОГОВОРНАЯ

    РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ПРЕДСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:

    пакет "MINI" - 5000 руб.

    - логотип

    -визитка 

    пакет "MAX" - 10 000 руб.

    - логотип

    - визитка

    - евро

    - конверт

    - календарь

    - фирменный бланк

    - фирменная папка

    СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ВИЗИТКИ:

    - Стандартная визитка - 250 руб.

    - Визитка по фирменному стилю - 1 000 руб.

    - Креативная визитка 

    - 2 000 руб.(цена указана за 3 предлагаемых варианта)

    РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:

    пакет "MINI" - 7000 руб.

    - логотип (словесный - название фирмы)

    - логотип (графический)

    - фирменный шрифт

    - фирменное сочетание цветовой гаммы

    - визитная карточкапакет "MAX" - 15 000 руб.

    - логотип (словесный - название фирмы)

    - логотип (графический)

    - фирменный блок

    - фирменный шрифт

    - фирменное сочетание цветовой гаммы

    - фирменный бланк

    - фирменный конверт

    - фирменный календарь

    - фирменная папка

    - визитная карточка

    СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ БРЕНДБУКА от 15 000 руб.

    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Адрес
    394000 Воронеж
    Россия
    +7-9525530697 vk.com/div1728
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