НАШИ ЦЕНЫ:

СТОИМОСТЬ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА ФОРМИРУЕТСЯ ОТ СЛОЖНОСТИ И ДЕТАЛИРОВКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

- дизайн - проект в этническом стиле (египетский, африканский, мусульманский и т.д.)от 700 до 800 руб. за кв.м.

- дизайн - проект в классическом стиле 600 руб. за кв.м.

- дизайн - проект в "доступном" стиле(хай-тек, эко-стиль, стиль лофт и т.д.) 500 руб. за кв.м.

- дизайн - проект на площади от 200 м2350 руб. за кв.м.

ДАННАЯ ЦЕНА ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ФАСАДА:

- эскизный проект фасада 200 руб. за кв.м. (площадь по развертке фасада)

- проект освещения фасада 100 руб. за кв.м. если площадь фасада свыше 100 кв.м., то стоимость составляет - 100 руб. за кв.м.

АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - ДОГОВОРНАЯ

ДИЗАЙН ПРИСТРОЕК, ЛЕТНИХ ВЕРАНД, УЛИЧНЫХ ЗОН КАФЕ - ДОГОВОРНАЯ

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ПРЕДСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:

пакет "MINI" - 5000 руб.

- логотип

-визитка

пакет "MAX" - 10 000 руб.

- логотип

- визитка

- евро

- конверт

- календарь

- фирменный бланк

- фирменная папка

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ВИЗИТКИ:

- Стандартная визитка - 250 руб.

- Визитка по фирменному стилю - 1 000 руб.

- Креативная визитка

- 2 000 руб.(цена указана за 3 предлагаемых варианта)

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:

пакет "MINI" - 7000 руб.

- логотип (словесный - название фирмы)

- логотип (графический)

- фирменный шрифт

- фирменное сочетание цветовой гаммы

- визитная карточкапакет "MAX" - 15 000 руб.

- логотип (словесный - название фирмы)

- логотип (графический)

- фирменный блок

- фирменный шрифт

- фирменное сочетание цветовой гаммы

- фирменный бланк

- фирменный конверт

- фирменный календарь

- фирменная папка

- визитная карточка

СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ БРЕНДБУКА от 15 000 руб.