НАШИ ЦЕНЫ:
СТОИМОСТЬ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА ФОРМИРУЕТСЯ ОТ СЛОЖНОСТИ И ДЕТАЛИРОВКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
- дизайн - проект в этническом стиле (египетский, африканский, мусульманский и т.д.)от 700 до 800 руб. за кв.м.
- дизайн - проект в классическом стиле 600 руб. за кв.м.
- дизайн - проект в "доступном" стиле(хай-тек, эко-стиль, стиль лофт и т.д.) 500 руб. за кв.м.
- дизайн - проект на площади от 200 м2350 руб. за кв.м.
ДАННАЯ ЦЕНА ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ФАСАДА:
- эскизный проект фасада 200 руб. за кв.м. (площадь по развертке фасада)
- проект освещения фасада 100 руб. за кв.м. если площадь фасада свыше 100 кв.м., то стоимость составляет - 100 руб. за кв.м.
АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - ДОГОВОРНАЯ
ДИЗАЙН ПРИСТРОЕК, ЛЕТНИХ ВЕРАНД, УЛИЧНЫХ ЗОН КАФЕ - ДОГОВОРНАЯ
РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ПРЕДСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:
пакет "MINI" - 5000 руб.
- логотип
-визитка
пакет "MAX" - 10 000 руб.
- логотип
- визитка
- евро
- конверт
- календарь
- фирменный бланк
- фирменная папка
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ВИЗИТКИ:
- Стандартная визитка - 250 руб.
- Визитка по фирменному стилю - 1 000 руб.
- Креативная визитка
- 2 000 руб.(цена указана за 3 предлагаемых варианта)
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНА В 2 ВАРИАНТАХ СТОИМОСТИ:
пакет "MINI" - 7000 руб.
- логотип (словесный - название фирмы)
- логотип (графический)
- фирменный шрифт
- фирменное сочетание цветовой гаммы
- визитная карточкапакет "MAX" - 15 000 руб.
- логотип (словесный - название фирмы)
- логотип (графический)
- фирменный блок
- фирменный шрифт
- фирменное сочетание цветовой гаммы
- фирменный бланк
- фирменный конверт
- фирменный календарь
- фирменная папка
- визитная карточка
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ БРЕНДБУКА от 15 000 руб.
- Регионы обслуживания
- Воронеж
- Адрес
-
394000 Воронеж
Россия
+7-9525530697 vk.com/div1728