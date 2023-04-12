KPD.design - это студия архитектуры и дизайна интерьеров, которая предоставляет полный цикл услуг по созданию уникальных пространств для жизни и работы. Наша команда профессионалов поможет воплотить ваши идеи в жизнь, предложит креативные решения и сделает так, чтобы каждое пространство было функциональным и эстетичным. Мы работаем с разными стилями и материалами, используя только качественные и экологически чистые материалы. В KPD.design мы уделяем особое внимание деталям и создаем уютную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера квартиры
- дизайн интерьера дома
- дизайн интерьера офиса
- дизайн интерьера ресторана
- дизайн интерьера гостиницы
- Регионы обслуживания
- Москва (Москва)
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Сургут
- Россия
- Адрес
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Дзержинское ш., 7/7, Котельники, Московская обл., Россия, 140055
140055 Москва (Москва)
Россия
+7-9099327115 kpd.design