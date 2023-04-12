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KPD.design
Архитекторы Москва (Москва)
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дуплекс Варежки Три, KPD.design KPD.design Дома на одну семью
    Дуплекс Варежки Три, KPD.design KPD.design Дома на одну семью
    Дуплекс Варежки Три, KPD.design KPD.design Дома на одну семью
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    Дуплекс Варежки Три
    KPD.design - это студия архитектуры и дизайна интерьеров, которая предоставляет полный цикл услуг по созданию уникальных пространств для жизни и работы. Наша команда профессионалов поможет воплотить ваши идеи в жизнь, предложит креативные решения и сделает так, чтобы каждое пространство было функциональным и эстетичным. Мы работаем с разными стилями и материалами, используя только качественные и экологически чистые материалы. В KPD.design мы уделяем особое внимание деталям и создаем уютную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно.
    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера квартиры
    • дизайн интерьера дома
    • дизайн интерьера офиса
    • дизайн интерьера ресторана
    • дизайн интерьера гостиницы
    Регионы обслуживания
    • Москва (Москва)
    • Сочи
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Сургут
    • Россия
    Адрес
    Дзержинское ш., 7/7, Котельники, Московская обл., Россия, 140055
    140055 Москва (Москва)
    Россия
    +7-9099327115 kpd.design
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