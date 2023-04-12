KPD.design - это студия архитектуры и дизайна интерьеров, которая предоставляет полный цикл услуг по созданию уникальных пространств для жизни и работы. Наша команда профессионалов поможет воплотить ваши идеи в жизнь, предложит креативные решения и сделает так, чтобы каждое пространство было функциональным и эстетичным. Мы работаем с разными стилями и материалами, используя только качественные и экологически чистые материалы. В KPD.design мы уделяем особое внимание деталям и создаем уютную атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно.

Услуги Архитектурное проектирование

дизайн интерьера квартиры

дизайн интерьера дома

дизайн интерьера офиса

дизайн интерьера ресторана

дизайн интерьера гостиницы Регионы обслуживания Москва (Москва)

Сочи

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Сургут

Россия Адрес Дзержинское ш., 7/7, Котельники, Московская обл., Россия, 140055

140055 Москва (Москва)

Россия

+7-9099327115 kpd.design