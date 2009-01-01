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Серов Егор
Архитекторы Москва
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Лофт в историческом центре Москвы, Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле лофт Кирпичи Черный
    Лофт в историческом центре Москвы, Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле лофт
    Лофт в историческом центре Москвы, Серов Егор Серов Егор Встроенные кухни
    +16
    Лофт в историческом центре Москвы
    «Изба-СПА» , Серов Егор Серов Егор Спа в рустикальном стиле
    «Изба-СПА» , Серов Егор Серов Егор Бани
    «Изба-СПА» , Серов Егор Серов Егор Бани
    +25
    «Изба-СПА»
    Интерьеры коттеджа в Николо-Урюпино, Серов Егор Серов Егор Гостиная в классическом стиле
    Интерьеры коттеджа в Николо-Урюпино, Серов Егор Серов Егор Гостиная в классическом стиле
    Интерьеры коттеджа в Николо-Урюпино, Серов Егор Серов Егор Гостиная в классическом стиле
    +23
    Интерьеры коттеджа в Николо-Урюпино
    Интерьеры Салона красоты «Эмари», Серов Егор Серов Егор Коммерческие помещения
    Интерьеры Салона красоты «Эмари», Серов Егор Серов Егор Коммерческие помещения
    Интерьеры Салона красоты «Эмари», Серов Егор Серов Егор Коммерческие помещения
    +11
    Интерьеры Салона красоты «Эмари»
    Интерьер квартиры в ЖК «Дом на Трубецкой», Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер квартиры в ЖК «Дом на Трубецкой», Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер квартиры в ЖК «Дом на Трубецкой», Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле минимализм
    +16
    Интерьер квартиры в ЖК «Дом на Трубецкой»
    Реконструкция интерьеров коттеджа на Николиной Горе, Серов Егор Серов Егор Загородные дома
    Реконструкция интерьеров коттеджа на Николиной Горе, Серов Егор Серов Егор Загородные дома
    Реконструкция интерьеров коттеджа на Николиной Горе, Серов Егор Серов Егор Гостиная в стиле модерн
    +29
    Реконструкция интерьеров коттеджа на Николиной Горе
    Показать все 17 проекты

    Архитектурное проектирование и архитектурная комплектация выполняемого объекта под ключ. Авторский и технический надзор.

    Услуги
    • Архитектура жилых и общественных зданий
    • Конструктивные решения
    • Инженерное наполнение объектов
    • дизайн интерьера и комплектация элементами декора. Комплектация под ключ.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Россия
    Награды компании
    • PREMIUM LIVING Award,
    • PROFESSIONAL DESIGN AWARD
    • ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ИНТЕРЬЕРОВ ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ
    • BEST HOUSE Award,
    • PROFESSIONAL DESIGN AWARD
    • ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРЕМИЯ И КОНКУРС В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
    • INTERIA AWARDS 2016
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    Ходынский бульвар
    125252 Москва
    Россия
    +7-4952219770 ab-arc.ru
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