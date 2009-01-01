Архитектурное проектирование и архитектурная комплектация выполняемого объекта под ключ. Авторский и технический надзор.
- Услуги
- Архитектура жилых и общественных зданий
- Конструктивные решения
- Инженерное наполнение объектов
- дизайн интерьера и комплектация элементами декора. Комплектация под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Россия
- Награды компании
- PREMIUM LIVING Award,
- PROFESSIONAL DESIGN AWARD
- ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ИНТЕРЬЕРОВ ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ
- BEST HOUSE Award,
- PROFESSIONAL DESIGN AWARD
- ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРЕМИЯ И КОНКУРС В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
- INTERIA AWARDS 2016
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- Адрес
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Ходынский бульвар
125252 Москва
Россия
+7-4952219770 ab-arc.ru