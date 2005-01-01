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Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Coffe house city, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в эклектичном стиле
    Coffe house city, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в эклектичном стиле
    Coffe house city, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в эклектичном стиле
    +16
    Coffe house city
    Лакомка, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в стиле лофт
    Лакомка, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в стиле лофт
    Лакомка, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Конференц-центры в стиле лофт
    +25
    Лакомка
    LD 3.6, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Кухня в стиле минимализм Мрамор Белый
    LD 3.6, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Кухня в стиле минимализм Мрамор Зеленый
    LD 3.6, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Столовая комната в стиле минимализм Мрамор Зеленый
    +12
    LD 3.6
    Hayt Regency Sochi, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Спальня в стиле минимализм
    Hayt Regency Sochi, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Спальня в стиле минимализм
    Hayt Regency Sochi, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Спальня в стиле минимализм
    +15
    Hayt Regency Sochi
    Scandinavian Minimalism, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиная в стиле минимализм
    Scandinavian Minimalism, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Кухня в стиле минимализм
    Scandinavian Minimalism, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Кухня в стиле минимализм
    +26
    Scandinavian Minimalism
    QR 5.0, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиная в стиле лофт
    QR 5.0, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиная в стиле лофт
    QR 5.0, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиная в стиле лофт
    +11
    QR 5.0
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    Студия дизайна Антона Сухарева

    Студия дизайна Антона Сухарева была основана в 2005 году. За восемь лет плодотворной работы наша студия не только преобразовалась внешне — мы приобрели  бесценный опыт профессиональной деятельности и общения с клиентами. Мы изначально позиционировали себя, как студия дизайна для клиентов высокого уровня и поставленную планку держим. Мы берем в работу только такие проекты, которые интересны нам. Нам не стыдно показать любой наш проект и каждым из них мы можем гордится. Сотни жилых и коммерческих интерьеров, экстерьеров, благодарные заказчики, работа в других городах  — все это позволило стать нам одной из самых известных студий в нашем городе. Каждый проект, благодаря 3D-визуализации высочайшего качества и максимальной комплектации проекта — большим объемом проектной документации и проработанным до мельчайших деталей интерьерам, внес свой вклад в копилку прекрасной репутации и нашего опыта. Очень важно отметить, что мы не фрилансеры — мы реальные дизайнеры, работающие в реальной студии, которую Вы можете посетить, познакомиться с нами и нашими работами. Наши клиенты всегда отмечают для себя высокий уровень сервиса. Сегодня наша команда — это творческие и талантливые специалисты: креативные дизайнеры, профессиональные проектировщики и визуализаторы. Слаженная работа и контроль качества в каждом звене целой цепочки мастеров своего дела неизменно приносят свои плоды.

    Услуги
    • Дизайн Частных и общественных интерьеров -Подбор материалов
    • мебели
    • освещения -Авторский надзор -Менеджмент -Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • Москва
    • Московская область
    • Челябинск
    • Челябинская область
    • Екатеринбург
    • Дюсельдорф
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    Морская 47
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9128053645 sukharevdesign.ru

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