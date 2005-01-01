Студия дизайна Антона Сухарева

Студия дизайна Антона Сухарева была основана в 2005 году. За восемь лет плодотворной работы наша студия не только преобразовалась внешне — мы приобрели бесценный опыт профессиональной деятельности и общения с клиентами. Мы изначально позиционировали себя, как студия дизайна для клиентов высокого уровня и поставленную планку держим. Мы берем в работу только такие проекты, которые интересны нам. Нам не стыдно показать любой наш проект и каждым из них мы можем гордится. Сотни жилых и коммерческих интерьеров, экстерьеров, благодарные заказчики, работа в других городах — все это позволило стать нам одной из самых известных студий в нашем городе. Каждый проект, благодаря 3D-визуализации высочайшего качества и максимальной комплектации проекта — большим объемом проектной документации и проработанным до мельчайших деталей интерьерам, внес свой вклад в копилку прекрасной репутации и нашего опыта. Очень важно отметить, что мы не фрилансеры — мы реальные дизайнеры, работающие в реальной студии, которую Вы можете посетить, познакомиться с нами и нашими работами. Наши клиенты всегда отмечают для себя высокий уровень сервиса. Сегодня наша команда — это творческие и талантливые специалисты: креативные дизайнеры, профессиональные проектировщики и визуализаторы. Слаженная работа и контроль качества в каждом звене целой цепочки мастеров своего дела неизменно приносят свои плоды.