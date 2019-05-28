Меня зовут Машеро Жанна Сергеевна, я 1988 года рождения. Являюсь гражданкой Республики Беларусь и проживаю в городе Витебске. Закончила ВГТУ( Витебский государственный технологический университет) в 2011году, по специальности промышленный дизайнер. Занимаюсь разработкой промышленных изделий, дизайном интерьеров и экстерьеров. Являюсь членом БСД (Белорусский союз дизайнеров). Владею русским, английском, немецким языками.
- Услуги
- дизайн интерьеров, дизайн экстерьеров и проммышленный дизайн
- Регионы обслуживания
- Витебск
- Адрес
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210032 Витебск
Беларусь
+375-292987464
РБ, г.Витебск, ул.Чкалова 28-5-19, 210032