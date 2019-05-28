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Машеро Жанна Сергеевна
Дизайнеры интерьера Витебск
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • funny lace, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    funny lace, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    funny lace
    Cap, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    Cap, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    Cap, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    Cap
    delicate, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    delicate, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    delicate, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Железо / Сталь Металлический / Серебристый
    delicate
    M.Monroe, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Медиа комнатаМебель
    M.Monroe, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Медиа комнатаМебель
    M.Monroe, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Медиа комнатаМебель
    M.Monroe
    Mashero, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
    Mashero, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
    Mashero, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
    Mashero
    alpary, Машеро Жанна Сергеевна Машеро Жанна Сергеевна Окна и двериДверные ручки
    alpary

    Меня зовут Машеро Жанна Сергеевна, я 1988 года рождения. Являюсь гражданкой Республики Беларусь и проживаю в городе Витебске. Закончила ВГТУ( Витебский государственный технологический университет) в 2011году, по специальности промышленный дизайнер.  Занимаюсь разработкой промышленных изделий, дизайном интерьеров и экстерьеров.  Являюсь членом БСД (Белорусский союз дизайнеров). Владею русским, английском, немецким языками.

    Услуги
    дизайн интерьеров, дизайн экстерьеров и проммышленный дизайн
    Регионы обслуживания
    Витебск
    Адрес
    210032 Витебск
    Беларусь
    +375-292987464
    Законное владение

    РБ, г.Витебск, ул.Чкалова 28-5-19, 210032

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