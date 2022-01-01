Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО <q>АЛЕКСАНДЕРС</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 20Проекты (20) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный банный комплекс Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Бани
    Частный банный комплекс Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Бани
    Частный банный комплекс Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Бани
    +9
    Частный банный комплекс Красная поляна
    Частные апартаменты ЖК Имеретинский Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Гостиная в классическом стиле
    Частные апартаменты ЖК Имеретинский Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Гостиная в классическом стиле
    Частные апартаменты ЖК Имеретинский Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Гостиная в классическом стиле
    +4
    Частные апартаменты ЖК Имеретинский Сочи
    Терраса у бассейна частная Резиденция Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Балкон и терраса в классическом стиле
    Терраса у бассейна частная Резиденция Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Балкон и терраса в классическом стиле
    Терраса у бассейна частная Резиденция Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Балкон и терраса в классическом стиле
    +7
    Терраса у бассейна частная Резиденция Красная поляна
    офис компании ГТЛК БЦ Искра парк г. Москва, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Рабочий кабинет в классическом стиле
    офис компании ГТЛК БЦ Искра парк г. Москва, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Рабочий кабинет в классическом стиле
    офис компании ГТЛК БЦ Искра парк г. Москва, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Рабочий кабинет в классическом стиле
    +12
    офис компании ГТЛК БЦ Искра парк г. Москва
    Отель Readers Lodge Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Главная спальня
    Отель Readers Lodge Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Главная спальня
    Отель Readers Lodge Красная поляна, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Главная спальня
    +6
    Отель Readers Lodge Красная поляна
    Лифтовые холлы Grand Royal Residents Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Лифтовые холлы Grand Royal Residents Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Лифтовые холлы Grand Royal Residents Сочи, ООО "АЛЕКСАНДЕРС" ООО 'АЛЕКСАНДЕРС' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +1
    Лифтовые холлы Grand Royal Residents Сочи
    Показать все 20 проекты

    Ничто не заряжает так, как масштабные, амбициозные цели, как работа ради чего-то большего. Например, создание идеальной среды для жизни Человека. Весьма амбициозно, не правда ли? Это то, ради чего мы создали эту компанию. Это то, ради чего мы объединили многолетний опыт создания превосходных интерьеров и мощные высокопроизводительные материальные ресурсы.


    Мы можем сделать ваш личный, общественный или коммерческий интерьер таким, о котором большинство могут только мечтать. И это не фигура речи. Наш уникальный методологический подход, особое внимание к неочевидным деталям делают результаты нашей работы особенными. И именно поэтому наши заказчики рекомендуют нас в своих кругах как компанию с особыми возможностями.


    Мы способны реализовывать проекты, которые многим другим просто не под силу осуществить. И чем сложнее проект, тем нам интереснее. Вам понравится, вот увидите.

    Услуги
    • дизайн-проект
    • консультация
    • комплектация
    • авторский надзор
    • проектные решения
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    • FASHION PEOPLE AWARDS – награда за самого креативного и уникального концепт-мейкера
    • Награда за участие в выставке QATAR INTERNATIONAL ART FESTIVAL 4th EDITION, 2022
    • Награда за участие в тематическом вечере QATAR CULTURAL EVENING 2022
    • Награда лучшему концепт-мейкеру от телеканала международного уровня FASHION TV 2022
    • Награда за лучшую концепт-компанию ALEXSANDERS от SPECIAL AWARD 2022
    • Показать все 9 награды
    Адрес
    Пресненская 8с1
    123112 Москва
    Россия
    +7-9774870360 alexsanders.ru
    Законное владение

    123112 Москва Пресненская 8с1

      Add SEO element

      homify — идеи для ремонта

      4.5

      Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

      Скачать приложение бесплатно
      Нет, спасибо