Ничто не заряжает так, как масштабные, амбициозные цели, как работа ради чего-то большего. Например, создание идеальной среды для жизни Человека. Весьма амбициозно, не правда ли? Это то, ради чего мы создали эту компанию. Это то, ради чего мы объединили многолетний опыт создания превосходных интерьеров и мощные высокопроизводительные материальные ресурсы.
Мы можем сделать ваш личный, общественный или коммерческий интерьер таким, о котором большинство могут только мечтать. И это не фигура речи. Наш уникальный методологический подход, особое внимание к неочевидным деталям делают результаты нашей работы особенными. И именно поэтому наши заказчики рекомендуют нас в своих кругах как компанию с особыми возможностями.
Мы способны реализовывать проекты, которые многим другим просто не под силу осуществить. И чем сложнее проект, тем нам интереснее. Вам понравится, вот увидите.
- Услуги
- дизайн-проект
- консультация
- комплектация
- авторский надзор
- проектные решения
- визуализация
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- FASHION PEOPLE AWARDS – награда за самого креативного и уникального концепт-мейкера
- Награда за участие в выставке QATAR INTERNATIONAL ART FESTIVAL 4th EDITION, 2022
- Награда за участие в тематическом вечере QATAR CULTURAL EVENING 2022
- Награда лучшему концепт-мейкеру от телеканала международного уровня FASHION TV 2022
- Награда за лучшую концепт-компанию ALEXSANDERS от SPECIAL AWARD 2022
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- Адрес
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Пресненская 8с1
123112 Москва
Россия
+7-9774870360 alexsanders.ru
123112 Москва Пресненская 8с1