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Александр Б
Архитекторы Выселки
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Kitchen-Living room, Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    Kitchen-Living room, Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    Kitchen-Living room, Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Kitchen-Living room
    Квартира в современном стиле., Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в современном стиле., Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в современном стиле., Александр Б Александр Б Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Квартира в современном стиле.
    Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Дома в эклектичном стиле
    Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Дома в эклектичном стиле
    Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Дома в эклектичном стиле
    +16
    Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами"
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    353100 Выселки
    Россия
    +7-9528253033 alex-barnash.blogspot.ru

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