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Мы собрали для вас 17 новых проектов дизайна интерьера кухни-гостиной от дизайнеров интерьера homify RU. Каждый из них имеет особенную планировку, потому вы сможете найти идеи для любого типа пространства в своей квартире.
Вы в поиске стильных и в то же время практичных штор или жалюзи для вашей гостиной, кухни или детской? Вы хотите что-то оригинальное, а не уже порядком надоевший комплект тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы? Тогда обра…
тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы
Окна играют особенную роль в оформлении интерьера. Они не только необходимы для освещения помещения и вентиляции, но и являются важной его частью, придавая пространству определенный характер.