Дизайн студия интерьера в Киеве Korizza-Design – это сплоченный творческий коллектив, объединяющий в себе талантливых профессионалов. В специализацию компании входит создание оригинального и уникального интерьера жилых помещений, офисов, ресторанов, кафе и прочее. Команда специалистов готовы воплотить в жизнь абсолютно любые мечты клиентов, и даже самые сложные решения.
- Услуги
- Дизайн интерьера, 3D визуализация и Проектирование
- Регионы обслуживания
- европа, СНГ и Киев
- Адрес
-
03119 Киев
Украина
+380-662453151 korizza-design.com
Законное владение
Украина, г. Киев