Дизайн студия интерьера в Киеве Korizza-Design – это сплоченный творческий коллектив, объединяющий в себе талантливых профессионалов. В специализацию компании входит создание оригинального и уникального интерьера жилых помещений, офисов, ресторанов, кафе и прочее. Команда специалистов готовы воплотить в жизнь абсолютно любые мечты клиентов, и даже самые сложные решения.