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Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 128Проекты (128) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Пентхаус в Нью-Йорке, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Дома с террасами
    Пентхаус в Нью-Йорке, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Дома с террасами
    Пентхаус в Нью-Йорке, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Дома с террасами
    +15
    Пентхаус в Нью-Йорке
    ЖК Фестивальный парк, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    ЖК Фестивальный парк, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    ЖК Фестивальный парк, Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    +7
    ЖК Фестивальный парк
    Проект Резиденция Тверская (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    Проект Резиденция Тверская (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    Проект Резиденция Тверская (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    +18
    Проект Резиденция Тверская (реализация)
    Проект Долгопрудный (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    Проект Долгопрудный (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    Проект Долгопрудный (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Многоквартирные дома
    +25
    Проект Долгопрудный (реализация)
    Ботанический сад (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva балконы
    Ботанический сад (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Гостиная в стиле лофт
    Ботанический сад (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Кухня в стиле лофт
    +19
    Ботанический сад (реализация)
    ЖК Гринада (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Гостиная в стиле лофт
    ЖК Гринада (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Гостиная в стиле лофт
    ЖК Гринада (реализация), Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Interior designers Pavel and Svetlana Alekseeva Гостиная в стиле лофт
    +13
    ЖК Гринада (реализация)
    Показать все 128 проекты

    Дизайн и Архитектура

    Услуги
    Дизайн интерьера, дизайн проект и проектирование
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    -
    . Москва
    Россия
    +7-9175585115 pisadesign.art

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