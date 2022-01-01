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Дизайн и Архитектура
Маленькая гостиная — типичная проблема для российских квартир. Но проблема ли? При правильном расположении, размере и функционале мебели, небольшой зал может превратиться в любимую комнату, а к тому же вместительную, уютную и дыша…
Если вы уже решились на ремонт, то ваша новая кухня должна быть идеальной, вы согласны? Собирайте на homify самые лучшие, оригинальные, креативные идеи оформления кулинарной зоны и найдите свою мечту! А если готовы к реализации —…
Дизайнеры интерьера homify поделились с нами новыми проектами квартир с остекленными балконами и лоджиями, которые вам могут понравиться. Здесь вы найдете гардеробы, местечки для отдыха с креслами, кабинеты, детские спортивные уго…