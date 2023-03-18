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Bella Casa
Дизайнеры Москва
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    • Меня зовут Евгения Болотова. Я создатель дизайн-студии Bella Casa в Санкт-Петербурге. За моими плечами художественное образование, среднее образование по дизайну среды, высшее образование по дизайну интерьера в СПбГУТД. Сейчас я тоже постоянно учусь и развиваюсь. Каждый год посещаю международные выставки, такие как iSaloni, что бы быть в курсе трендов. За 10 лет работы я наработала свою базу проверенных партнеров, я знаю, где заказать любые материалы и уверена в их качестве и сервисе своих поставщиков .
    Услуги
    • дизайн интерьера жилых помещений
    • дизайн интерьера
    • дизайн
    Регионы обслуживания
    москва и санкт-Петербург
    Награды компании
    Красивые дома 2013, ADD Awards 2015, architect today 2021
    Адрес
    143082 Москва
    Россия
    +7-9030946881 taplink.cc/bellacasa_interior
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