Меня зовут Евгения Болотова. Я создатель дизайн-студии Bella Casa в Санкт-Петербурге. За моими плечами художественное образование, среднее образование по дизайну среды, высшее образование по дизайну интерьера в СПбГУТД. Сейчас я тоже постоянно учусь и развиваюсь. Каждый год посещаю международные выставки, такие как iSaloni, что бы быть в курсе трендов. За 10 лет работы я наработала свою базу проверенных партнеров, я знаю, где заказать любые материалы и уверена в их качестве и сервисе своих поставщиков .

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дизайн интерьера

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