Студия MUSHULOV PROJECT оказывает полный спектр услуг по созданию дизайн-проектов, жилых и общественных интерьеров, экстерьеров. Применение самых современных материалов и технологий позволяет нам браться за самые сложные задачи. Мы предлагаем:
1. Дизайн-проект жилых и общественных интерьеров. Состав работ по дизайн проекту
1) Концепция, стиль интерьера.
2) Обмерный план.
3) Планировочные решения.
4) План демонтажа перегородок.
5) План возводимых перегородок.
6) План расстановки мебели и оборудования.
7) План потолка с указанием типа используемого материала и высот.
8) План размещения осветительных приборов.
9) План включения осветительных приборов.
10) План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой.
11) План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия.
12) Разрез и развертка стен с декоративными элементами.
13) Визуализация.
2. Отделочные работы.
Студия MUSHULOV PROJECT предоставляет услуги по выполнению всех видов строительных, ремонтных и отделочных работ.
3. Авторский надзор.
Работа с исполнителями проекта, выезды на объект, наблюдение за отделочными работами, корректировка чертежей в случае необходимости, выезды для подбора мебели и отделочных материалов.
4. Декорирование.Декорирование является неотъемлемой частью дизайна интерьера. Именно детали делают наш дом уютным и комфортным: роспись стен, панно, интересные аксессуары, необычные светильники, мебель и, наконец, шторы и другой текстиль - помощники в борьбе за индивидуальность и неповторимость вашего дома, студии, ресторана. В данный этап входят: работа по подбору предметов интерьера, картин, аксессуаров и т.п.; декорирование, текстильный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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00000 Краснодар
Россия
+7-9184733391 www.mushulov.ru