Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Mushulov Project
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный дом, Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в стиле модерн
    Частный дом, Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в стиле модерн
    Частный дом, Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в стиле модерн
    +5
    Частный дом
    Квартира для холостяка, Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для холостяка, Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для холостяка, Mushulov Project Mushulov Project Кухня в стиле минимализм
    +4
    Квартира для холостяка
    Частный дом (Краснодар), Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в классическом стиле
    Частный дом (Краснодар), Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в классическом стиле
    Частный дом (Краснодар), Mushulov Project Mushulov Project Гостиная в классическом стиле
    +13
    Частный дом (Краснодар)

    Студия MUSHULOV PROJECT оказывает полный спектр услуг по созданию дизайн-проектов, жилых и общественных интерьеров, экстерьеров. Применение самых современных материалов и технологий позволяет нам браться за самые сложные задачи. Мы предлагаем: 

    1. Дизайн-проект жилых и общественных интерьеров. Состав работ по дизайн проекту

    1) Концепция, стиль интерьера.

    2) Обмерный план.

    3) Планировочные решения.

    4) План демонтажа перегородок.

    5) План возводимых перегородок.

    6) План расстановки мебели и оборудования.

    7) План потолка с указанием типа используемого материала и высот. 

    8) План размещения осветительных приборов. 

    9) План включения осветительных приборов.

    10) План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой.

    11) План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия.

    12) Разрез и развертка стен с декоративными элементами. 

    13) Визуализация.

    2. Отделочные работы.

    Студия MUSHULOV PROJECT предоставляет услуги по выполнению всех видов строительных, ремонтных и отделочных работ.

    3. Авторский надзор.

    Работа с исполнителями проекта, выезды на объект, наблюдение за отделочными работами, корректировка чертежей в случае необходимости, выезды для подбора мебели и отделочных материалов. 

    4. Декорирование.Декорирование является неотъемлемой частью дизайна интерьера. Именно детали делают наш дом уютным и комфортным: роспись стен, панно, интересные аксессуары, необычные светильники, мебель и, наконец, шторы и другой текстиль - помощники в борьбе за индивидуальность и неповторимость вашего дома, студии, ресторана. В данный этап входят: работа по подбору предметов интерьера, картин, аксессуаров и т.п.; декорирование, текстильный дизайн.

    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    00000 Краснодар
    Россия
    +7-9184733391 www.mushulov.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element