Студия MUSHULOV PROJECT оказывает полный спектр услуг по созданию дизайн-проектов, жилых и общественных интерьеров, экстерьеров. Применение самых современных материалов и технологий позволяет нам браться за самые сложные задачи. Мы предлагаем:

1. Дизайн-проект жилых и общественных интерьеров. Состав работ по дизайн проекту

1) Концепция, стиль интерьера.

2) Обмерный план.

3) Планировочные решения.

4) План демонтажа перегородок.

5) План возводимых перегородок.

6) План расстановки мебели и оборудования.

7) План потолка с указанием типа используемого материала и высот.

8) План размещения осветительных приборов.

9) План включения осветительных приборов.

10) План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой.

11) План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия.

12) Разрез и развертка стен с декоративными элементами.

13) Визуализация.

2. Отделочные работы.

Студия MUSHULOV PROJECT предоставляет услуги по выполнению всех видов строительных, ремонтных и отделочных работ.

3. Авторский надзор.

Работа с исполнителями проекта, выезды на объект, наблюдение за отделочными работами, корректировка чертежей в случае необходимости, выезды для подбора мебели и отделочных материалов.

4. Декорирование.Декорирование является неотъемлемой частью дизайна интерьера. Именно детали делают наш дом уютным и комфортным: роспись стен, панно, интересные аксессуары, необычные светильники, мебель и, наконец, шторы и другой текстиль - помощники в борьбе за индивидуальность и неповторимость вашего дома, студии, ресторана. В данный этап входят: работа по подбору предметов интерьера, картин, аксессуаров и т.п.; декорирование, текстильный дизайн.