Dking - студия с большим опытом в создании функциональных и красивых интерьеров квартир, частных домов и общественных помещений.





С 2013 года мы успешно работаем в Беларуси, но не собираемся останавливаться и поэтому открыли еще одну студию в Санкт-Петербурге, чтобы быть ближе к Вам и реализовывать самые смелые идеи.





Dking - команда опытных специалистов, за плечами которых сотни успешно реализованных проектов по всему миру: Россия, Беларусь, Украина, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Испания и Бельгия.





Наши преимущества:

• Работаем по принципу «пока не устроит клиента»

• Эксперт интерьерных решений с 2013 года

• Скидки на чистовые материалы от партнеров

• Подарки при заказе любого тарифного плана

• Контроль арт-директором всех проектов

• Собственные бригады отделочников

• Проверка чертежей прорабом