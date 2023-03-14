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Студия дизайна Dking
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Dking - студия с большим опытом в создании функциональных и красивых интерьеров квартир, частных домов и общественных помещений.


С 2013 года мы успешно работаем в Беларуси, но не собираемся останавливаться и поэтому открыли еще одну студию в Санкт-Петербурге, чтобы быть ближе к Вам и реализовывать самые смелые идеи.


Dking - команда опытных специалистов, за плечами которых сотни успешно реализованных проектов по всему миру: Россия, Беларусь, Украина, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Испания и Бельгия.


Наши преимущества:

• Работаем по принципу «пока не устроит клиента»

• Эксперт интерьерных решений с 2013 года

• Скидки на чистовые материалы от партнеров

• Подарки при заказе любого тарифного плана

• Контроль арт-директором всех проектов

• Собственные бригады отделочников

• Проверка чертежей прорабом

Услуги
Дизайн интерьера и Дизайн + Ремонт
Регионы обслуживания
По всему миру
Награды компании
  • Мы предлагаем три тарифных плана, где в рамках каждого Вы получаете подарки!
  • Кроме того, дизайн-студия предоставляет скидку до 15% по «партнерской программе» на чистовые материалы!
  • Dking воплощает ваши мечты об идеальном интерьере. Индивидуальные решения и уникальные концепции — основа наших дизайн-проектов.
Адрес
ул. Степана Разина 8А, литера А, оф. 2, 5 этаж
198035 Санкт-Петербург
Россия
+7-9313404333 dking.studio
Законное владение

198035, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екатерингофский, ул. Степана Разина, д. 8А, литера А, помещ. 11-Н, оф. 2

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