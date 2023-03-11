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Арсен Орехов
Архитекторы Москва
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    • Меня зовут Арсен. Я практикующий архитектор с 2010 года, в моём портфолио есть объекты различной площади и функции. От частных домов, площадью 300-800м2, до жилых комплексов площадью более 200 000м2, выполненных в составе ведущих Московских архитектурных компаний в должности Главный Архитектор проекта. В 2016 году, получив бесценный опыт работы в команде над уникальными объектами, начал частную практику. Основное направление - загородные жилые дома. Я и моя команда осуществляет проектирование и руководство проектом на всех стадиях: от предпроектного анализа и эскиза, до рабочей документации и сопровождения строительства. Это может быть как просторный загородный дом, так и небольшая квартира. В любом случае результатом является продуманное до мелочей, спроектированное и построенное по индивидуальным пожеланиям, полностью укомплектованное жилое пространство.
    Услуги
    Архитектура и дизайн
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    123557 Москва
    Россия
    +7-9263926370 www.orexov.ru
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