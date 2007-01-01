Здравствуйте!

Нас зовут Алексей и Виктория Осейко.

Начиная с 2007 года мы проектируем интерьеры. За эти годы наше понимание хорошего дизайна неоднократно претерпевало изменения. Стараясь всегда быть на волне последних тенденций, мы переключались от одного актуального направления к другому . На сегодняшний день в своей работе мы не стремимся придерживаться определенной стилистики. Главной задачей ставим перед собой создание гармоничной и уникальной атмосферы, отвечающей мировосприятию заказчика.