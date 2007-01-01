Здравствуйте!
Нас зовут Алексей и Виктория Осейко.
Начиная с 2007 года мы проектируем интерьеры. За эти годы наше понимание хорошего дизайна неоднократно претерпевало изменения. Стараясь всегда быть на волне последних тенденций, мы переключались от одного актуального направления к другому . На сегодняшний день в своей работе мы не стремимся придерживаться определенной стилистики. Главной задачей ставим перед собой создание гармоничной и уникальной атмосферы, отвечающей мировосприятию заказчика.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- авторский надзор
- визуализация
- дизайн мебели
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Россия
- СНГ
- Европа
- Награды компании
- - Pinwin 2015 . Диплом финалиста.
- - Vatikam 2015. Диплом победителя.
- Адрес
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Минск
220068 Минск
Беларусь
+375-298500546 www.behance.net/av_oseyko