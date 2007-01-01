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Осейко Алексей и Виктория
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира, Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в стиле минимализм
    Квартира, Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в стиле минимализм
    Квартира, Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в стиле минимализм
    +21
    Квартира, Минск
    Ресторан "LOREN", Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "LOREN", Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "LOREN", Минск, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Ресторан "LOREN", Минск
    Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Кухня в скандинавском стиле
    Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Кухня в скандинавском стиле
    Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Кухня в скандинавском стиле
    +25
    Большое в малом
    Хобби в интерьере, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Хобби в интерьере, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Хобби в интерьере, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +22
    Хобби в интерьере
    Квартира, Боровляны, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира, Боровляны, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира, Боровляны, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    +13
    Квартира, Боровляны
    Квартира в Москве, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Москве, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Москве, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Квартира в Москве
    Показать все 10 проекты

    Здравствуйте! 

    Нас зовут Алексей и Виктория Осейко. 

    Начиная с 2007 года мы проектируем интерьеры. За эти годы наше понимание хорошего дизайна неоднократно претерпевало изменения. Стараясь всегда быть на волне последних тенденций, мы переключались от одного актуального направления к другому .  На сегодняшний день в своей работе мы не стремимся придерживаться определенной стилистики. Главной задачей ставим перед собой создание гармоничной и уникальной атмосферы, отвечающей мировосприятию заказчика.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • авторский надзор
    • визуализация
    • дизайн мебели
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • СНГ
    • Европа
    Награды компании
    • - Pinwin 2015 . Диплом финалиста.
    • - Vatikam 2015. Диплом победителя.
    Адрес
    Минск
    220068 Минск
    Беларусь
    +375-298500546 www.behance.net/av_oseyko
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