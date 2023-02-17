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Pascal Завод композитной арматуры
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    • Паскаль занимает одну из лидирующих позиций в России и СНГ в промышленном производстве и доставке продукции из композитных материалов.

    Производим композитную арматуру с 2015, строго отвечающую ГОСТам и стандартам качества. 

    Высокотехнологичное оборудование дает возможность производить: фибру, арматуру композитную, гибкие связи, фиксаторы, сырье композитное, сетку композитную, опору для растений

    С исключительной прочностью и небольшим весом, долговечностью эксплуатации.

    Это позволяет использовать ее в многих направлениях промышленности и строительства. В том числе  при самых сложных условиях применения.

    Оцените достоинства арматуры из композитных материалов производственной компании “Паскаль”.

    Композитная арматура располагает исключительной прочностью на разрыв и изгиб, сопротивляемостью к коррозии и высокой теплоёмкостью и холодо проводимостью.

    Композитная арматура стабильна к агрессивным средам и не поглощает влагу.

    Вынослива к химическим и механическим воздействиям.

    композитная арматура на порядок легче металлической арматуры, что позволяет серьёзно ослабить нагрузку на несущие конструкции.

    Воспользуйтесь нашей композитной арматурой, для упрощения строительства и снижения себестоимость процессов.


    Ведь, применение композитных материалов намного сокращает массу изделия и издержки на транспортировку.


    Оцените очевидные выгоды партнерства заводом “Паскаль”

    Первоклассная продукция, отвечающая строгим отраслевым эталонам, по наиболее выгодной стоимости, с широкой системой скидок.

    Партнерство с ведущим производителем, с высокими производственными мощностями и своими складскими помещениями.

    Оперативная транспортировка всех заказов, по РФ. 

    Для получения дополнительной информации или консультации, обратитесь к нашим профессионалам, по номерам телефонов, опубликованным на web-сайте.


    Услуги
    • Композитная арматура
    • Арматурный завод
    • Сетка арматурная
    • Композитная арматура купить
    • Стеклопластик
    • Опора для растений
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Чернореченская объездная дорога 12
    606007 Дзержинск
    Россия
    +7-8005501612 zavodpascal.com
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