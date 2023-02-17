Паскаль занимает одну из лидирующих позиций в России и СНГ в промышленном производстве и доставке продукции из композитных материалов.
Производим композитную арматуру с 2015, строго отвечающую ГОСТам и стандартам качества.
Высокотехнологичное оборудование дает возможность производить: фибру, арматуру композитную, гибкие связи, фиксаторы, сырье композитное, сетку композитную, опору для растений
С исключительной прочностью и небольшим весом, долговечностью эксплуатации.
Это позволяет использовать ее в многих направлениях промышленности и строительства. В том числе при самых сложных условиях применения.
Оцените достоинства арматуры из композитных материалов производственной компании “Паскаль”.
Композитная арматура располагает исключительной прочностью на разрыв и изгиб, сопротивляемостью к коррозии и высокой теплоёмкостью и холодо проводимостью.
Композитная арматура стабильна к агрессивным средам и не поглощает влагу.
Вынослива к химическим и механическим воздействиям.
композитная арматура на порядок легче металлической арматуры, что позволяет серьёзно ослабить нагрузку на несущие конструкции.
Воспользуйтесь нашей композитной арматурой, для упрощения строительства и снижения себестоимость процессов.
Ведь, применение композитных материалов намного сокращает массу изделия и издержки на транспортировку.
Оцените очевидные выгоды партнерства заводом “Паскаль”
Первоклассная продукция, отвечающая строгим отраслевым эталонам, по наиболее выгодной стоимости, с широкой системой скидок.
Партнерство с ведущим производителем, с высокими производственными мощностями и своими складскими помещениями.
Оперативная транспортировка всех заказов, по РФ.
Для получения дополнительной информации или консультации, обратитесь к нашим профессионалам, по номерам телефонов, опубликованным на web-сайте.
- Услуги
- Композитная арматура
- Арматурный завод
- Сетка арматурная
- Композитная арматура купить
- Стеклопластик
- Опора для растений
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
-
Чернореченская объездная дорога 12
606007 Дзержинск
Россия
+7-8005501612 zavodpascal.com