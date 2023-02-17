Паскаль занимает одну из лидирующих позиций в России и СНГ в промышленном производстве и доставке продукции из композитных материалов.

Производим композитную арматуру с 2015, строго отвечающую ГОСТам и стандартам качества.

Высокотехнологичное оборудование дает возможность производить: фибру, арматуру композитную, гибкие связи, фиксаторы, сырье композитное, сетку композитную, опору для растений

С исключительной прочностью и небольшим весом, долговечностью эксплуатации.

Это позволяет использовать ее в многих направлениях промышленности и строительства. В том числе при самых сложных условиях применения.

Оцените достоинства арматуры из композитных материалов производственной компании “Паскаль”.

Композитная арматура располагает исключительной прочностью на разрыв и изгиб, сопротивляемостью к коррозии и высокой теплоёмкостью и холодо проводимостью.

Композитная арматура стабильна к агрессивным средам и не поглощает влагу.

Вынослива к химическим и механическим воздействиям.

композитная арматура на порядок легче металлической арматуры, что позволяет серьёзно ослабить нагрузку на несущие конструкции.

Воспользуйтесь нашей композитной арматурой, для упрощения строительства и снижения себестоимость процессов.





Ведь, применение композитных материалов намного сокращает массу изделия и издержки на транспортировку.





Оцените очевидные выгоды партнерства заводом “Паскаль”

Первоклассная продукция, отвечающая строгим отраслевым эталонам, по наиболее выгодной стоимости, с широкой системой скидок.

Партнерство с ведущим производителем, с высокими производственными мощностями и своими складскими помещениями.

Оперативная транспортировка всех заказов, по РФ.

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