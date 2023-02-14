Выполняем ремонт скважин на воду в Москве и Подмосковье по выгодным тарифам
Компания «Ремонт скважин» с 2007 года занимается бурением, обслуживанием, ремонтом и обустройством скважин на воду всех типов в Москве и области.
Мы собрали 2 команды специалистов, которые прошли дополнительное обучение и подготовку на применяемом оборудовании.
Начальники бригад имею сертификаты обучения Grundfos и других брендов водоснабжения.
Нашими услугами воспользовались тысячи владельцев дачных участков и частных домовладений, сотни коммерческих организаций и промышленных предприятий.
Все они по достоинству оценили качество работ и постоянно имеют доступ к питьевому водоснабжению.
На все услуги и устанавливаемое оборудованием мы даем гарантию от 1 до 3 лет.
- Услуги
- ремонт скважин
- бурение скважин
- обустройство скважин
- водоснабжение
- обустройство колодцев
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Банный пер., д. 3
129110 Москва
Россия
+7-4959704901 remontskvazhin.ru