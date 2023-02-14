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Ремонт скважин Чистка и ремонт скважин
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    • Выполняем ремонт скважин на воду в Москве и Подмосковье по выгодным тарифам


    Компания «Ремонт скважин» с 2007 года занимается бурением, обслуживанием, ремонтом и обустройством скважин на воду всех типов в Москве и области. 

    Мы собрали 2 команды специалистов, которые прошли дополнительное обучение и подготовку на применяемом оборудовании. 

    Начальники бригад имею сертификаты обучения Grundfos и других брендов водоснабжения.

    Нашими услугами воспользовались тысячи владельцев дачных участков и частных домовладений, сотни коммерческих организаций и промышленных предприятий. 

    Все они по достоинству оценили качество работ и постоянно имеют доступ к питьевому водоснабжению. 

    На все услуги и устанавливаемое оборудованием мы даем гарантию от 1 до 3 лет.

    Услуги
    • ремонт скважин
    • бурение скважин
    • обустройство скважин
    • водоснабжение
    • обустройство колодцев
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Банный пер., д. 3
    129110 Москва
    Россия
    +7-4959704901 remontskvazhin.ru
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