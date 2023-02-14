Выполняем ремонт скважин на воду в Москве и Подмосковье по выгодным тарифам





Компания «Ремонт скважин» с 2007 года занимается бурением, обслуживанием, ремонтом и обустройством скважин на воду всех типов в Москве и области.

Мы собрали 2 команды специалистов, которые прошли дополнительное обучение и подготовку на применяемом оборудовании.

Начальники бригад имею сертификаты обучения Grundfos и других брендов водоснабжения.

Нашими услугами воспользовались тысячи владельцев дачных участков и частных домовладений, сотни коммерческих организаций и промышленных предприятий.

Все они по достоинству оценили качество работ и постоянно имеют доступ к питьевому водоснабжению.

На все услуги и устанавливаемое оборудованием мы даем гарантию от 1 до 3 лет.