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Невзирая на размеры свей спальни, каждый хочет иметь там практичную гардеробную. Это позволит максимально удобно и правильно хранить свои вещи, не загромождая ними все вокруг.
Появление ребенка полностью изменяет весь ритм и приоритеты организации жизни, что также отражается в оформлении дома. Маленький человечек, такой хрупкий и незащищенный, тем не менее активно познает каждый миллиметр пространства в…
Совсем недавно мы и представить не могли о
возможности расширения пространства квартиры за счет объединения комнат с
лоджией. Однако сейчас – это практика, которая стала совершенно естественной не
только для малогабаритных квартир.