Стоит ли расширять площадь квартиры за счет лоджии?

Совсем недавно мы и представить не могли о возможности расширения пространства квартиры за счет объединения комнат с лоджией. Однако сейчас – это практика, которая стала совершенно естественной не только для малогабаритных квартир.

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