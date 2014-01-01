Лаврентьева Ирина и Каменских Анастасия - творческий союз в мире интерьерного дизайна. Наша цель: стать проводниками на пути создания Вашего идеального дома, ресторана или офиса. На сайте представлены наши реализованные проекты, а некоторые рабочие моменты мы размещаем на одной из наших страничек в фейсбуке https://www.facebook.com/irina.lavrentieva.1 Мы не любим банальностей, клише и всегда смотрим вперед. Приглашаем Вас к совместной работе и творчеству.