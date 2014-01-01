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Lavka-design дизайн бюро
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Спальня в рустикальном стиле
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    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

    Лаврентьева Ирина и Каменских Анастасия - творческий союз в мире интерьерного дизайна. Наша цель: стать проводниками на пути создания Вашего идеального дома, ресторана или офиса. На сайте представлены наши реализованные проекты, а некоторые рабочие моменты мы размещаем на одной из наших страничек в фейсбуке https://www.facebook.com/irina.lavrentieva.1 Мы не любим банальностей, клише и всегда смотрим вперед. Приглашаем Вас к совместной работе и творчеству.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    lavka-design.com

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