10 спальных комнат, оформленных русскими дизайнерами

Спальня современного человека заслуживает быть не только уютной, но и стильной. И если вы сейчас находитесь в поисках вдохновения для своего собственного шедевра, вам наверняка пригодится свежая подборка от Homify.

Читать далее