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Спальня современного человека заслуживает быть не только уютной, но и стильной. И если
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наверняка пригодится свежая подборка от Homify.
Без текстиля в современном интерьере просто никак не обойтись. Именно текстиль в интерьере задает тон и привносит цвета в общую палитру
дизайна любой комнаты.Текстиль в интерьере создает настроение, поэтому, для того, чтобы оно…
Однотонная или простая прямоугольная плитка в ванной комнате – это скучно? Не тут-то было! Лаконичная плитка, выдержанная в одном оттенке и без лишней вычурности – один из самых актуальных трендов последнего времени.