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Специализация:
Дизайн интерьеров
Архитектура
Иллюстрация
Общее место: техногенность и предельная индустриализация отношений в современном мире порождают известное отчуждение, реакцией на которое становится маниакальное стремление к натуральности, естественности и прочим идолам нашего вр…
Стильные элементы в интерьере могут найти себе место где угодно – от пола до потолка. Яркий пример тому – деревянные потолочные балки, которые активно устанавливаются в комнатах именно как элемент рустикального декора.
В каждом помещении окна выполняют, в первую очередь, практическую роль – они служат источником света. Если имеется возможность их открытия – то еще и свежего воздуха.