Как установить деревянные фальш-балки на потолке?

Стильные элементы в интерьере могут найти себе место где угодно – от пола до потолка. Яркий пример тому – деревянные потолочные балки, которые активно устанавливаются в комнатах именно как элемент рустикального декора.

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