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Елена Овсянникова
Дизайнеры интерьера Киров
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Комната в стиле шале, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Рабочий кабинет в рустикальном стиле
    Комната в стиле шале, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Спальня в рустикальном стиле
    Комната в стиле шале, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Спальня в рустикальном стиле
    Комната в стиле шале
    Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Детская комнатa в классическом стиле
    Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Ванная в классическом стиле
    Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Ванная в классическом стиле
    +8
    Квартира в г. Киров
    живопись, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Произведения искусстваКартины и принты
    живопись, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Произведения искусстваКартины и принты
    живопись, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Произведения искусстваКартины и принты
    +7
    живопись
    Зимний сад, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Зимний сад в средиземноморском стиле
    Зимний сад, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Зимний сад в средиземноморском стиле
    Зимний сад, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Зимний сад в средиземноморском стиле
    Зимний сад
    Гостиные, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Гостиная в стиле модерн
    Гостиные, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Гостиная в стиле модерн
    Гостиные, Елена Овсянникова Елена Овсянникова Гостиная в стиле модерн
    +10
    Гостиные

    Специализация:

    Дизайн интерьеров

    Архитектура

    Иллюстрация

    Регионы обслуживания
    Киров
    Адрес
    610000 Киров
    Россия

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