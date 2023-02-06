Готовые проекты домов и коттеджей в исполнении опытных специалистов Альфаплан – это точная сбалансированная архитектура, безупречные дизайнерские решения, грамотная конструктивная часть и спланированные инженерные системы.
Каталог проектов Альфаплан постоянно пополняется, мы учитываем все последние тенденции и веяния в загородном строительстве.
Решив купить проект загородного дома, внимательно изучите каталог. Здесь вы найдете изысканные особняки, аккуратные домики-шале, классические коттеджи, постройки в скандинавском и минималистическом стиле.
- Услуги
- проектирование
- готовые проекты домов
- индивидуальные проекты
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Большой пр.П.С., д.80, оф.13Н (2).
197046 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123475357 www.alfaplan.ru