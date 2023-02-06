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АСК Альфаплан
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • 673Е "РЕГАТА" - загородный дом с мансардой под двускатной крышей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    673Е "РЕГАТА" - загородный дом с мансардой под двускатной крышей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    673Е "РЕГАТА" - загородный дом с мансардой под двускатной крышей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +3
    673Е "РЕГАТА" - загородный дом с мансардой под двускатной крышей
    570А "ВИНЬОН" - проект одноэтажного дома с большой террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    570А "ВИНЬОН" - проект одноэтажного дома с большой террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    570А "ВИНЬОН" - проект одноэтажного дома с большой террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +1
    570А "ВИНЬОН" - проект одноэтажного дома с большой террасой
    468А «Арс» - проект компактного дома с плоской кровлей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    468А «Арс» - проект компактного дома с плоской кровлей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    468А «Арс» - проект компактного дома с плоской кровлей, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +4
    468А «Арс» - проект компактного дома с плоской кровлей
    103А "ОПТИМА" - проект экономичного дома , АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    103А "ОПТИМА" - проект экономичного дома , АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    103А "ОПТИМА" - проект экономичного дома , АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +5
    103А "ОПТИМА" - проект экономичного дома
    107A«СОВРЕМЕННИК» - загородный дом с панорамными окнами, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    107A«СОВРЕМЕННИК» - загородный дом с панорамными окнами, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    107A«СОВРЕМЕННИК» - загородный дом с панорамными окнами, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +4
    107A«СОВРЕМЕННИК» - загородный дом с панорамными окнами
    623А «ЯРКИЙ МИР» - одноэтажный дом с высокой гостиной и просторной террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    623А «ЯРКИЙ МИР» - одноэтажный дом с высокой гостиной и просторной террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    623А «ЯРКИЙ МИР» - одноэтажный дом с высокой гостиной и просторной террасой, АСК Альфаплан АСК Альфаплан Загородные дома
    +4
    623А «ЯРКИЙ МИР» - одноэтажный дом с высокой гостиной и просторной террасой

    Готовые проекты домов и коттеджей в исполнении опытных специалистов Альфаплан – это точная сбалансированная архитектура,  безупречные дизайнерские решения, грамотная конструктивная часть и  спланированные инженерные системы.

    Каталог проектов Альфаплан постоянно пополняется, мы учитываем все последние тенденции и веяния в загородном строительстве. 

    Решив купить проект загородного дома, внимательно изучите каталог. Здесь вы найдете изысканные особняки, аккуратные домики-шале, классические коттеджи, постройки в скандинавском и минималистическом стиле.

    Услуги
    • проектирование
    • готовые проекты домов
    • индивидуальные проекты
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Большой пр.П.С., д.80, оф.13Н (2).
    197046 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123475357 www.alfaplan.ru
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