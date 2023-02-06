Компания "Благоюг" работает в ландшафте по всему Южному Федеральному Округу с 2010 года.

Более десять лет мы занимаемся благоустройством и озеленением жилых, общественных и частных территорий, а также выполнением строительных работ.

В нашей ландшафтной фирме существует отличная база знаний, накопленная за долгие годы плодотворной работы на благо наших клиентов. Мы работаем только на профессиональном оборудовании и с качественными материалами широко известных строительных брендов.

Мы можем с уверенностью сказать, что всегда выполняем работу качественно и в срок!