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Дизайн интерьеров
В дизайне интерьера маленькой ванной комнаты и санузла очень важно представить, как он будет выглядеть на фото, перед тем, как принимать окончательное решение. Будь то раскладка плитки, цвет мебели, формат душевой кабины или ванно…
Кухня кажется нам зачастую сугубо функциональным помещением, но как ни странно – именно интерьер этой комнаты зачастую наиболее ярко высвечивает наши индивидуальные особенности характера.
Аллергия – бич современного человека. Ее может вызывать что угодно – продукты питания, пыльца
растений, медикаменты, косметика, ткани. Ежедневно мы сталкиваемся со
множеством аллергенов – на работе, на улице, в магазинах, а порой…