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Юлия Максимук
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Works, Юлия Максимук Юлия Максимук Гостиная в классическом стиле
    Works, Юлия Максимук Юлия Максимук Гостиная в классическом стиле
    Works, Юлия Максимук Юлия Максимук Гостиная в классическом стиле
    +79
    Works
    WORKS III, Юлия Максимук Юлия Максимук Балкон и веранда в стиле лофт
    WORKS III, Юлия Максимук Юлия Максимук Балкон и веранда в стиле лофт
    WORKS III, Юлия Максимук Юлия Максимук Медиа комната в стиле лофт
    +20
    WORKS III
    Кафе "Амстердам" (ранее "Золотой Лотос") ТЦ Замок г.Минск, Юлия Максимук Юлия Максимук Конференц-центры в азиатском стиле
    Кафе "Амстердам" (ранее "Золотой Лотос") ТЦ Замок г.Минск, Юлия Максимук Юлия Максимук Конференц-центры в азиатском стиле
    Кафе "Амстердам" (ранее "Золотой Лотос") ТЦ Замок г.Минск, Юлия Максимук Юлия Максимук Конференц-центры в азиатском стиле
    +42
    Кафе "Амстердам" (ранее "Золотой Лотос") ТЦ Замок г.Минск
    WORKS II, Юлия Максимук Юлия Максимук Ванная комната в эклектичном стиле
    WORKS II, Юлия Максимук Юлия Максимук Ванная комната в эклектичном стиле
    WORKS II, Юлия Максимук Юлия Максимук Ванная комната в эклектичном стиле
    +88
    WORKS II
    Бар входная группа "Prime Hall" ТЦ Замок г.Минск, Юлия Максимук Юлия Максимук Конференц-центры в азиатском стиле
    Бар входная группа "Prime Hall" ТЦ Замок г.Минск, Юлия Максимук Юлия Максимук Конференц-центры в азиатском стиле
    Бар входная группа "Prime Hall" ТЦ Замок г.Минск

    Дизайн интерьеров

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    200400 Минск
    Беларусь

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