Творческий союз профессионалов в области дизайна интерьера и ремонта жилья. Главная наша миссия - создание дома вашей мечты, улучшение процесса ремонта жилья, увеличение полезности дизайна и его продуктивности.
- Услуги
- Мы придумаем ваш интерьер
- выполним дизайн-проект
- ремонт
- декорирование
- дадим советы как организовать все процессы связанные с благоустройством жилья
- поможем подобрать отделочные материалы
- мебель
- Оборудование
- создадим эксклюзивные аксессуары и элементы интерьера.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Карелия
- Москва
- Адрес
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пр. Просвещения 14
194355 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213146264 interstory.club