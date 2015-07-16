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Марина Виноградова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Деликатная экзотика, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухня в тропическом стиле
    Деликатная экзотика, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухня в тропическом стиле
    Деликатная экзотика, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухня в тропическом стиле
    +5
    Деликатная экзотика
    Визуализации, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухни в эклектичном стиле Изделия из древесины Синий
    Визуализации, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухни в эклектичном стиле Изделия из древесины Синий
    Визуализации, Марина Виноградова Марина Виноградова Кухни в эклектичном стиле Изделия из древесины Синий
    +10
    Визуализации
    Академ-парк, Марина Виноградова Марина Виноградова
    Академ-парк, Марина Виноградова Марина Виноградова
    Академ-парк, Марина Виноградова Марина Виноградова
    +19
    Академ-парк
    Двухуровневая квартира., Марина Виноградова Марина Виноградова
    Двухуровневая квартира., Марина Виноградова Марина Виноградова
    Двухуровневая квартира., Марина Виноградова Марина Виноградова
    +9
    Двухуровневая квартира.

    Творческий союз профессионалов в области дизайна интерьера и ремонта жилья. Главная наша миссия - создание дома вашей мечты, улучшение процесса ремонта жилья, увеличение полезности дизайна и его продуктивности.

    Услуги
    • Мы придумаем ваш интерьер
    • выполним дизайн-проект
    • ремонт
    • декорирование
    • дадим советы как организовать все процессы связанные с благоустройством жилья
    • поможем подобрать отделочные материалы
    • мебель
    • Оборудование
    • создадим эксклюзивные аксессуары и элементы интерьера.
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Карелия
    • Москва
    Адрес
    пр. Просвещения 14
    194355 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213146264 interstory.club
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