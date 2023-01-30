Мы работаем для Вас, наши дорогие заказчики, вот уже более 16 лет. Комплекс знаний, навыков и колоссальный опыт в строительной сфере позволяет грамотно поддерживать и направлять Вас на всех этапах нашей с вами работы: от первой встречи до готового интерьера, от проектирования до окончания строительных работ.
Работаем мы во всех стилях и направлениях. Индивидуально подбираем схему работы над проектом под любой бюджет. Ведем консультации по различным вопросам: планировки, стиля, материалов, этапов ремонта и строительства и т.д....Большой опыт ведения проекта и работы со строит.бригадами удаленно, как в России так и за рубежом.
Предоставляем Авторский надзор, профессиональные строительные бригады, сотрудничаем с проверенными поставщиками материалов и услуг.
- Услуги
- Дизайн.проектирование
- Консультация
- Авторское сопровождение
- Комплектация материалами
- Регионы обслуживания
- г.Самара
- Самарская обл
- г.Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Награды компании
- Публикация в журнале PremierDesign 2013-2014 г. Публикация в журнале Самарский коттедж 2(27) 16 февр.-2 марта 2009. Публикация в журнале СТИЛЬ МЕБЕЛЬ ИНТЕРЬЕР Осень 2010. Образование: Тольяттинский Лицей Искусств, Санкт-Петербургский Университет Профсоюзов
- Адрес
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443028 Самара
Россия
+7-9276888081