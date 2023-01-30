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Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера
Дизайнеры Самара
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом на 9 просеке Самара, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Гостиные в эклектичном стиле
    Дом на 9 просеке Самара, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Гостиные в эклектичном стиле
    Дом на 9 просеке Самара, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Спальни для девочек
    +5
    Дом на 9 просеке Самара
    Дом в г.Нефтегорск, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Больше комнат
    Дом в г.Нефтегорск, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Спальни для мальчиков
    Дом в г.Нефтегорск, Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Маркелова Екатерина Дизайнер интерьера Спальни для девочек
    +12
    Дом в г.Нефтегорск

    Мы работаем для Вас, наши дорогие заказчики, вот уже более 16 лет. Комплекс знаний, навыков и колоссальный опыт в строительной сфере позволяет грамотно поддерживать и направлять Вас на всех этапах нашей с вами работы: от первой встречи до готового интерьера, от проектирования до окончания строительных работ.

    Работаем мы во всех стилях и направлениях. Индивидуально подбираем схему работы над проектом под любой бюджет. Ведем консультации по различным вопросам: планировки, стиля, материалов, этапов ремонта и строительства и т.д....Большой опыт ведения проекта и работы со строит.бригадами удаленно, как в России так и за рубежом.

    Предоставляем Авторский надзор, профессиональные строительные бригады, сотрудничаем с проверенными поставщиками материалов и услуг.

    Услуги
    • Дизайн.проектирование
    • Консультация
    • Авторское сопровождение
    • Комплектация материалами
    Регионы обслуживания
    • г.Самара
    • Самарская обл
    • г.Санкт-Петербург
    • Краснодарский край
    Награды компании
    Публикация в журнале PremierDesign 2013-2014 г. Публикация в журнале Самарский коттедж 2(27) 16 февр.-2 марта 2009. Публикация в журнале СТИЛЬ МЕБЕЛЬ ИНТЕРЬЕР Осень 2010. Образование: Тольяттинский Лицей Искусств, Санкт-Петербургский Университет Профсоюзов
    Адрес
    443028 Самара
    Россия
    +7-9276888081
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