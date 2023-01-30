Мы работаем для Вас, наши дорогие заказчики, вот уже более 16 лет. Комплекс знаний, навыков и колоссальный опыт в строительной сфере позволяет грамотно поддерживать и направлять Вас на всех этапах нашей с вами работы: от первой встречи до готового интерьера, от проектирования до окончания строительных работ.

Работаем мы во всех стилях и направлениях. Индивидуально подбираем схему работы над проектом под любой бюджет. Ведем консультации по различным вопросам: планировки, стиля, материалов, этапов ремонта и строительства и т.д....Большой опыт ведения проекта и работы со строит.бригадами удаленно, как в России так и за рубежом.

Предоставляем Авторский надзор, профессиональные строительные бригады, сотрудничаем с проверенными поставщиками материалов и услуг.