Всем привет и приятно познакомиться!

Я - Анна Марк, частный дизайнер интерьеров в Москве.

Имею высшее архитектурное образование. Окончила Международную Школу Дизайна по специальности «Дизайнер интерьера». Прошла курс повышения квалификации в Школе дизайна «Детали».

Работаю как частный дизайнер интерьера. Моя работа включает не только проектирование интерьера, но и авторское сопровождение проекта, комплектацию и подбор материалов.

В сфере дизайна интерьеров работаю с 2014 года. За это время в профессии удалось реализовать десятки проектов "под ключ", а также создать сотни возможных вариаций планировки и будущего дизайна интерьеров жилых и коммерческих помещений.