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Anna Mark
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Всем привет и приятно познакомиться!

    Я - Анна Марк, частный дизайнер интерьеров в Москве.

    Имею высшее архитектурное образование. Окончила Международную Школу Дизайна по специальности «Дизайнер интерьера». Прошла курс повышения квалификации в Школе дизайна «Детали».

    Работаю как частный дизайнер интерьера. Моя работа включает не только проектирование интерьера, но и авторское сопровождение проекта, комплектацию и подбор материалов.

    В сфере дизайна интерьеров работаю с 2014 года. За это время в профессии удалось реализовать десятки проектов "под ключ", а также создать сотни возможных вариаций планировки и будущего дизайна интерьеров жилых и коммерческих помещений.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109147 Москва
    Россия
    +7-9040658360
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