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Бюро интерьеров Method
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Дом для молодой семьи 150м2, Бюро интерьеров Method Бюро интерьеров Method Деревянные дома
    Дом для молодой семьи 150м2, Бюро интерьеров Method Бюро интерьеров Method Деревянные дома
    Дом для молодой семьи 150м2, Бюро интерьеров Method Бюро интерьеров Method Деревянные дома
    +18
    Дом для молодой семьи 150м2
    Мы создаем авторские решения лично для каждого человека. Среда формирующая, наполняющая и вдохновляющая вас, это наша первостепенная задача. Дом, это там где все удобно, комфортно и безопасно. Наш проект закрывает все вопросы строителей и сохраняет ваши ресурсы. Полный цикл от идеи до воплощения включает проект, авторский контроль, комплектацию объекта и декорирование. Если вам отзывается наш подход и видение, пишите или звоните по любому удобному контакту
    Услуги
    • дизайн интерьера
    • консультации по интерьеру
    • планировочное решение
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва
    Адрес
    194017 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9137199750
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