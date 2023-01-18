Around Studio - Студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге.
Команда студии способна преобразовать скучную типовую квартиру в комфортное пространство, отвечающее всем вашим потребностям и образу жизни. В результате нашей работы вы получите стильное и комфортное жилье для всей семьи.
Наша команда занимается разработкой дизайн-проектов, комплектацией объектов, а также сопровождает на протяжении всего процесса реализации.
Готовы помочь вам в воплощении всех ваших идей!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Планировка пространства
- Визуализация
- Комплектация
- Авторский надзор
- Консультации
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и Санкт-Петербург
- Адрес
-
Невский проспект
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9217824401 aroundstudio.ru