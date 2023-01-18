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СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ <q>AROUND</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Токсово, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в Токсово, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в Токсово, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Гостиные в эклектичном стиле
    +44
    Дом в Токсово
    Дом в Евпатории, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    Дом в Евпатории, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    Дом в Евпатории, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    +53
    Дом в Евпатории
    Квартира в ЖК "Балтийская Жемчужина", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    Квартира в ЖК "Балтийская Жемчужина", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    Квартира в ЖК "Балтийская Жемчужина", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Главная спальня
    +35
    Квартира в ЖК "Балтийская Жемчужина"
    Квартира в ЖК "Крестовский de luxe", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Крестовский de luxe", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Крестовский de luxe", СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ "AROUND" СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 'AROUND' Ванная комната в эклектичном стиле
    +35
    Квартира в ЖК "Крестовский de luxe"

    Around Studio - Студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге.

    Команда студии способна преобразовать скучную типовую квартиру в комфортное пространство, отвечающее всем вашим потребностям и образу жизни. В результате нашей работы вы получите стильное и комфортное жилье для всей семьи.

    Наша команда занимается разработкой дизайн-проектов, комплектацией объектов, а также сопровождает на протяжении всего процесса реализации.

    Готовы помочь вам в воплощении всех ваших идей!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Планировка пространства
    • Визуализация
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Консультации
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Санкт-Петербург
    Адрес
    Невский проспект
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9217824401 aroundstudio.ru
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