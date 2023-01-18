Around Studio - Студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге.

Команда студии способна преобразовать скучную типовую квартиру в комфортное пространство, отвечающее всем вашим потребностям и образу жизни. В результате нашей работы вы получите стильное и комфортное жилье для всей семьи.

Наша команда занимается разработкой дизайн-проектов, комплектацией объектов, а также сопровождает на протяжении всего процесса реализации.

Готовы помочь вам в воплощении всех ваших идей!