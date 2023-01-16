Наша студия занимается работой полного цикла услуг по созданию индивидуальных интерьеров.
Профессионалы тщательно и с особым вниманием разрабатывает проекты в ритме современной жизни, которые обеспечивают функциональность, эстетику и комфорт для наших заказчиков. При разработке дизайна интерьера ключевым приоритетом для нас является функциональность. Внимание к потребностям каждого члена семьи, соблюдение правил эргономики, проработка деталей, проработка сценариев ежедневной рутины — совокупность этих факторов является основой для создания по настоящему комфортного жилья или места работы и творчества.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- концепции интерьерных архитектурных решений
- декорирование
- хоумстейджинг
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
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119311 Москва
Россия
+7-9169059439 tandemarchgroup.ru