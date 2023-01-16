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Tandem Arch Group
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Наша студия занимается работой полного цикла услуг по созданию индивидуальных интерьеров.

    Профессионалы тщательно и с особым вниманием разрабатывает проекты в ритме современной жизни, которые обеспечивают функциональность, эстетику и комфорт для наших заказчиков. При разработке дизайна интерьера ключевым приоритетом для нас является функциональность. Внимание к потребностям каждого члена семьи, соблюдение правил эргономики, проработка деталей, проработка сценариев ежедневной рутины — совокупность этих факторов является основой для создания по настоящему комфортного жилья или места работы и творчества.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • концепции интерьерных архитектурных решений
    • декорирование
    • хоумстейджинг
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    119311 Москва
    Россия
    +7-9169059439 tandemarchgroup.ru
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