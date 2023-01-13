Инженер-конструктор. Проектирую более 10 лет объекты промышленного и гражданского строительства. Осуществлял технический и авторский надзор за объектами строительства. Знаю технологию возведения здания и оптимальные технические решения. Расчеты и чертежи выполняю только с использованием лицензионного ПО.
Разрабатываю разделы рабочей документации в следующей последовательности и только по тех. заданию от заказчика:
Готов разработать:
1. Эскизный проект.
-Планировочные решение
-Ситуационный план земельного участка
-Фасады
-Разрезы
-3D модель
2. Рабочая документация:
-Отделочные планы
-План кровли
-План фундаментов
-Кладочные планы всех этажей
-Разрезы/сечения
-Узлы
-Схема расположения плит перекрытий
-Схема расположения перемычек
-Спецификации
3. Полный комплект рабочей документации выдается в электронном формате. При необходимости распечатывается и сшивается для передачи на объект.
Стоимость проекта жилого дома зависит от общей площади застройки и полноты рабочей документации.
Архитектурное проектирование, Визуализация интерьера, План дома, План этажа, Проект дома на заказ, Проект перепланировки квартиры, Проектирование конструкций
- Услуги
- Проектирование домов
- Проектирование этажей
- Регионы обслуживания
- Тюмень
- Адрес
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625000 Тюмень
Россия
+7-9504920740