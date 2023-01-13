Инженер-конструктор. Проектирую более 10 лет объекты промышленного и гражданского строительства. Осуществлял технический и авторский надзор за объектами строительства. Знаю технологию возведения здания и оптимальные технические решения. Расчеты и чертежи выполняю только с использованием лицензионного ПО.





Разрабатываю разделы рабочей документации в следующей последовательности и только по тех. заданию от заказчика:





Готов разработать:

1. Эскизный проект.

-Планировочные решение

-Ситуационный план земельного участка

-Фасады

-Разрезы

-3D модель





2. Рабочая документация:

-Отделочные планы

-План кровли

-План фундаментов

-Кладочные планы всех этажей

-Разрезы/сечения

-Узлы

-Схема расположения плит перекрытий

-Схема расположения перемычек

-Спецификации





3. Полный комплект рабочей документации выдается в электронном формате. При необходимости распечатывается и сшивается для передачи на объект.





Стоимость проекта жилого дома зависит от общей площади застройки и полноты рабочей документации.

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