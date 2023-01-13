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Conny Architect
Архитекторы Тюмень
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    • Инженер-конструктор. Проектирую более 10 лет объекты промышленного и гражданского строительства. Осуществлял технический и авторский надзор за объектами строительства. Знаю технологию возведения здания и оптимальные технические решения. Расчеты и чертежи выполняю только с использованием лицензионного ПО.


    Разрабатываю разделы рабочей документации в следующей последовательности и только по тех. заданию от заказчика:


    Готов разработать:

    1. Эскизный проект.

    -Планировочные решение

    -Ситуационный план земельного участка

    -Фасады

    -Разрезы

    -3D модель


    2. Рабочая документация:

    -Отделочные планы

    -План кровли

    -План фундаментов

    -Кладочные планы всех этажей

    -Разрезы/сечения

    -Узлы

    -Схема расположения плит перекрытий

    -Схема расположения перемычек

    -Спецификации


    3. Полный комплект рабочей документации выдается в электронном формате. При необходимости распечатывается и сшивается для передачи на объект.


    Стоимость проекта жилого дома зависит от общей площади застройки и полноты рабочей документации.

    Архитектурное проектирование, Визуализация интерьера, План дома, План этажа, Проект дома на заказ, Проект перепланировки квартиры, Проектирование конструкций

    Услуги
    • Проектирование домов
    • Проектирование этажей
    Регионы обслуживания
    Тюмень
    Адрес
    625000 Тюмень
    Россия
    +7-9504920740
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