Здравствуйте, меня зовут Анна я дизайнер интерьера. 6 лет учила и практиковала свою профессию. Окончила курсы художественного дизайна и среднее профессиональное образование дизайнера по отраслям с уклоном на дизайн интерьера. Также я обучалась ландшафтному и графическому дизайну владею широким спектром программ таких как: 3DMax, AutoCAD, Archicad, Corel Draw, Photoshop, illustrator. Хорошо разбираюсь в различных стилях, умею красиво и эргономично меблировать помещения для комфортного проживания жильцов. Делаю модели, визуализации комнат в 3DMax, что показывает проект планов с расстановкой мебели более детально и для возможности визуально оценить как будет выглядеть будущий проект.



