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KODI DESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
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    • KODI DESIGN — студия дизайна интерьеров. Мы создаем современные и функциональные пространства, детально прорабатываем и реализуем все идеи наших клиентов, превосходя их ожидания.

    За 7 лет работы команда KODI DESIGN спроектировала и оформила более 10 000 кв.м жилых и общественных пространств. Просто расскажите нам, о чем мечтаете. Мы сделаем все, чтобы результат превзошел ваши ожидания.

    Наши архитекторы предусмотрят все технические и инженерные особенности. Ведущий дизайнер разработает концепцию и займется авторским надзором. Визуализаторы в деталях покажут, каким станет пространство. Менеджер проекта все проконтролирует и всегда будет с вами на связи.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125183 Москва
    Россия
    +7-9252775232 kodidesign.ru
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