- Услуги
- Дизайн-проект интерьера квартиры от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера дома от 2990 ₽ / м²
- Дизайнерский подбор материалов и мебели от 19 990 ₽
- Дизайн-проект интерьера кухни от 2990 ₽ / м²
- Авторский надзор в дизайне интерьеров от 19 990 ₽
- Дизайн-проект интерьера детской комнаты от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера гостиной от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера офиса от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера магазина от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера прихожей от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера санузла от 2990 ₽ / м²
- Дизайн-проект интерьера спальни от 2990 ₽ / м²
- Комплектация проектов в дизайне интерьеров от 19 990 ₽
- Проектирование и сопровождение изготовления мебели от 19 990 ₽
- Декорирование интерьеров от 19 990 ₽
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- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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620144 Екатеринбург
Россия
+7-9122438196