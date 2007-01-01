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ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
Дизайнеры интерьера Павлодар
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Развлекательно-спортивный клуб, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    Развлекательно-спортивный клуб, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    Развлекательно-спортивный клуб, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    +31
    Развлекательно-спортивный клуб
    Квартира в Павлодаре, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Павлодаре, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в Павлодаре, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Гостиные в эклектичном стиле
    +29
    Квартира в Павлодаре
    Ночной клуб OPIUM, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ночной клуб OPIUM, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ночной клуб OPIUM, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Конференц-центры в эклектичном стиле
    +49
    Ночной клуб OPIUM
    Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Детские комната в эклектичном стиле
    Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Детские комната в эклектичном стиле
    Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ Детские комната в эклектичном стиле
    +138
    Детские и подростковые комнаты

    Проектная студия Ирины Щуровой «ДОМ» создает для Вас авторские проекты интерьера с 2007 года.

    Дизайн-проект позволяет Вам не только наглядно увидеть на фотографиях будущий интерьер, но и заранее рассчитать стоимость ремонта и материалов, заказать мебель, наметить этапы работы, а значит, - сэкономить время и деньги. Наши дизайнеры обязательно учитывают все Ваши пожелания и предлагают комфортное, стильное и рациональное решение для Вашего ДОМа.

    Приходите к нам, и мы поможем сделать Ваш ДОМ особенным.

    Услуги
    дизайн жилых и коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Павлодар
    • Экибастуз
    • Аксу
    • Омск
    • Новосибирск
    • Астана
    • Алматы
    • Костанай
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    Награды компании
    • 2010г. – третье место в Республиканском конкурсе Архитектурный дизайн (Казахстанская головная архитектурно-строительная академия).
    • 2010 г. –
    • областная выставка в художественном музее г. Павлодара Время молодых. 2011 г. – первое место в 37 Республиканской научно-практической конференции (Проект парка культуры и отдыха). 2011г. – вступление в Союз дизайнеров Республики Казахстан.
    Адрес
    140000 Павлодар
    Казахстан
    +78718262227087051191559 www.home.ilconte.ru
    Законное владение

    Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 181/5-58

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