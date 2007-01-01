Проектная студия Ирины Щуровой «ДОМ» создает для Вас авторские проекты интерьера с 2007 года.
Дизайн-проект позволяет Вам не только наглядно увидеть на фотографиях будущий интерьер, но и заранее рассчитать стоимость ремонта и материалов, заказать мебель, наметить этапы работы, а значит, - сэкономить время и деньги. Наши дизайнеры обязательно учитывают все Ваши пожелания и предлагают комфортное, стильное и рациональное решение для Вашего ДОМа.
Приходите к нам, и мы поможем сделать Ваш ДОМ особенным.
- Услуги
- дизайн жилых и коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Павлодар
- Экибастуз
- Аксу
- Омск
- Новосибирск
- Астана
- Алматы
- Костанай
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- Награды компании
- 2010г. – третье место в Республиканском конкурсе
Архитектурный дизайн(Казахстанская головная архитектурно-строительная академия).
- 2010 г. –
- областная выставка в художественном музее г. Павлодара
Время молодых. 2011 г. – первое место в 37 Республиканской научно-практической конференции (
Проект парка культуры и отдыха). 2011г. – вступление в Союз дизайнеров Республики Казахстан.
- 2010г. – третье место в Республиканском конкурсе
- Адрес
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140000 Павлодар
Казахстан
+78718262227087051191559 www.home.ilconte.ru
Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 181/5-58