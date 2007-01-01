Проектная студия Ирины Щуровой «ДОМ» создает для Вас авторские проекты интерьера с 2007 года.

Дизайн-проект позволяет Вам не только наглядно увидеть на фотографиях будущий интерьер, но и заранее рассчитать стоимость ремонта и материалов, заказать мебель, наметить этапы работы, а значит, - сэкономить время и деньги. Наши дизайнеры обязательно учитывают все Ваши пожелания и предлагают комфортное, стильное и рациональное решение для Вашего ДОМа.

Приходите к нам, и мы поможем сделать Ваш ДОМ особенным.