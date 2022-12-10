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ТЕХНОКИНЕТИК Производитель климатического оборудования
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    • Сегодня  специализированная компания ТЕХНОКИНЕТИК, считается одним из основных мировых компаний производителей с  полным производственным циклом. В области промышленных систем кондиционирования, а также  проектирования и установки систем автоматизации процессов в промышленном производстве. 

    Наша продукция выделяется отличным качеством, сбалансированными технологическими характеристиками и соответствием европейским и международным эталонам по части энергоэффективности, надежности, что засвидетельствовано надлежащими сертификатами и бесчисленными выполненными проектами.

    На сегодняшний день производственная компания ТЕХНОКИНЕТИК,  представляет собой сильное производственное предприятие, обладающие крупнейшими мощностями и самостоятельно производящее широкий спектр оборудования для конструкций кондиционирования, охлаждения, вентиляции  какой угодно степени сложности. 

    Наша цель – разрабатывать новые технологии путем постоянного прогресса и модернизации, которые неизменно будут соответствовать в том числе и самым высоким запросам наших заказчиков.

    Дополнительной  областью деятельности нашей компании является роботизация и автоматизация оборудования. В сотрудничестве с компанией CRG – лучший разработчик и производитель оснащения для производственной автоматизации.


    Руководителям нужно не забывать, что любое промышленное трудно представить без наличия работающей системы воздухообмена и охлаждения. Своевременная подача воздуха, его очистка, предоставляют возможность,  соблюдать условия нужные для здоровья  сотрудников и бесперебойной  работы оборудования и автоматики.

     


    Услуги
    • Промышленное охлаждение
    • промышленная автоматизация
    • автоматизация производств
    • вентиляция
    • кондиционирование
    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Адрес
    ул. Кольцовская, д. 9А
    394036 Воронеж
    Россия
    +7-9155456636 technokeenetic.ru
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