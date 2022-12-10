Сегодня специализированная компания ТЕХНОКИНЕТИК, считается одним из основных мировых компаний производителей с полным производственным циклом. В области промышленных систем кондиционирования, а также проектирования и установки систем автоматизации процессов в промышленном производстве.
Наша продукция выделяется отличным качеством, сбалансированными технологическими характеристиками и соответствием европейским и международным эталонам по части энергоэффективности, надежности, что засвидетельствовано надлежащими сертификатами и бесчисленными выполненными проектами.
На сегодняшний день производственная компания ТЕХНОКИНЕТИК, представляет собой сильное производственное предприятие, обладающие крупнейшими мощностями и самостоятельно производящее широкий спектр оборудования для конструкций кондиционирования, охлаждения, вентиляции какой угодно степени сложности.
Наша цель – разрабатывать новые технологии путем постоянного прогресса и модернизации, которые неизменно будут соответствовать в том числе и самым высоким запросам наших заказчиков.
Дополнительной областью деятельности нашей компании является роботизация и автоматизация оборудования. В сотрудничестве с компанией CRG – лучший разработчик и производитель оснащения для производственной автоматизации.
Руководителям нужно не забывать, что любое промышленное трудно представить без наличия работающей системы воздухообмена и охлаждения. Своевременная подача воздуха, его очистка, предоставляют возможность, соблюдать условия нужные для здоровья сотрудников и бесперебойной работы оборудования и автоматики.
- Услуги
- Промышленное охлаждение
- промышленная автоматизация
- автоматизация производств
- вентиляция
- кондиционирование
- Регионы обслуживания
- Воронеж
- Адрес
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ул. Кольцовская, д. 9А
394036 Воронеж
Россия
+7-9155456636 technokeenetic.ru