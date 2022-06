Lenz Architects – современная архитектурная компания, основанная в г. Алматы, Казахстан. Наша практика адекватна сегодняшнему дню, в котором архитектура является ключевым элементом, определяющим окружающую среду и эстетику современного мира. Мы верим, что на стыке различных культур архитектура способна стать основой для формирования нового свободного общества, в котором мы хотим создать пространство и форму для развития человека. Работа нашей команды строится на активном использовании международного опыта и внимательном анализе контекста среды для достижения наиболее эффективного и инновационного результата.

Основными направлениями деятельности Lenz Architects являются архитектурное проектирование жилых и общественным зданий, разработка дизайна интерьеров жилых и общественных помещений, ландшафтное проектирование, а также графический дизайн. В сотрудничестве с казахстанскими и иностранными партнерами наша компания разрабатывает полный цикл проектной документации и предлагает своим клиентам уже готовый качественный продукт, соответствующий тенденциям мирового уровня.

Lenz Architects is an architectural group and consultancy based in Almaty, Kazakhstan. Our practice emerges out of a belief of a free society, where architecture plays a vital role in shaping environment and constantly develops the multicultural and contemporary world we live in. Here, in Lenz, we work closely with clients to deliver international expertise and local knowledge to face the challenges of today and to unravel the field of creativity and aesthetics at its best. In the context of global economy and rising technologies, our team strive to create intelligent forms while meeting commercial constraints of the projects.

The main activities of Lenz Architects is an architectural design of residential and public buildings, interior design, landscape design and graphic design. In cooperation with local and foreign partners, our company develops a full cycle of project documentation and offers its customers a ready-made quality product in accordance with the latest world trends.