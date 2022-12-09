Я занимаюсь интерьерами более 10 лет. Имею

высшее архитектурное и художественное образование. Реализовала более 100

проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах,

учавствовала в ТВ программах о ремонте и переделках. В 2020 и 2021 году

вошла в топ 100 лучших дизайнеров Росси (Премия Professional Design

Award). Гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу.





Веду проекты любой сложности и любого бюджета.