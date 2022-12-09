Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Юлия Левина (Julia Levina design)
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект загородного дома, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Встроенные кухни
    Проект загородного дома, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Вилла
    Проект загородного дома, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Вилла
    +6
    Проект загородного дома
    Реализованный интерьер квартиры на Набережной, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный интерьер квартиры на Набережной, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный интерьер квартиры на Набережной, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Реализованный интерьер квартиры на Набережной
    Интерьер квартиры в Москве, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в Москве, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в Москве, Юлия Левина (Julia Levina design) Юлия Левина (Julia Levina design) Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Интерьер квартиры в Москве

    Я занимаюсь интерьерами более 10 лет. Имею

    высшее архитектурное и художественное образование. Реализовала более 100

    проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах,

    учавствовала в ТВ программах о ремонте и переделках. В 2020 и 2021 году

    вошла в топ 100 лучших дизайнеров Росси (Премия Professional Design

    Award). Гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу.


    Веду проекты любой сложности и любого бюджета.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • Декорирование интерьеров
    • Авторский надзор
    • Строительство
    • Комплектация
    • Живопись для интерьера
    Регионы обслуживания
    Все регионы и Москва
    Награды компании
    Всероссийская премия в области дизайна современных жилых интерьеров. Modern Home/ Professional design award. Топ 100 лучших жилых интерьеров России 2020 и 2021г
    Адрес
    Песчаная ул. д2
    115115 Москва
    Россия
    +7-9266065867 www.interior-for-you.ru
      Add SEO element