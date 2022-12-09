Я занимаюсь интерьерами более 10 лет. Имею
высшее архитектурное и художественное образование. Реализовала более 100
проектов домов и квартир. Печаталась в интерьерных журналах,
учавствовала в ТВ программах о ремонте и переделках. В 2020 и 2021 году
вошла в топ 100 лучших дизайнеров Росси (Премия Professional Design
Award). Гарантирую качество своих проектов и комфортную постпроектную работу.
Веду проекты любой сложности и любого бюджета.
- Услуги
- Проектирование интерьеров
- Декорирование интерьеров
- Авторский надзор
- Строительство
- Комплектация
- Живопись для интерьера
- Регионы обслуживания
- Все регионы и Москва
- Награды компании
- Всероссийская премия в области дизайна современных жилых интерьеров. Modern Home/ Professional design award. Топ 100 лучших жилых интерьеров России 2020 и 2021г
- Адрес
-
Песчаная ул. д2
115115 Москва
Россия
+7-9266065867 www.interior-for-you.ru