Архитектор, закончил УГАХА в 2001 г. Член союза

архитекторов России с 2011 г.

В настоящий момент работаю ведущим архитектором в проектном бюро. В

индивидуальном порядке работаю с частными заказчиками по проектированию и

дальнейшему сопровождению строительства индивидуальных жилых домов. За период

своей продолжительной трудовой деятельности ( тридцать лет и три года) освоил

множество специальностей и квалификаций. Пять лет отработал в разрешительной

системе в области архитектуры и градостроительства, в следствии чего юридически

подкован от А до Я. Могу (но уже не

хочу) выполнить практически любую работу по строительству, внутренней и

наружной отделке, а так же в области монументально-декоративного искусства.

Своими руками построил себе дом. Количество реализованных проектов ИЖС давно

перевалило за сотню. Могу быть безусловно полезен на всех стадиях разработки

проекта и проведения СМР (от сбора исходных данных и различных изысканий до

контроля качества и организации строительно-монтажных работ). Занимался и

занимаюсь дизайном в самом широком спектре применения этого термина, от графики

до проектирования и реального воплощения интерьеров.