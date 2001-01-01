Архитектор, закончил УГАХА в 2001 г. Член союза
архитекторов России с 2011 г.
В настоящий момент работаю ведущим архитектором в проектном бюро. В
индивидуальном порядке работаю с частными заказчиками по проектированию и
дальнейшему сопровождению строительства индивидуальных жилых домов. За период
своей продолжительной трудовой деятельности ( тридцать лет и три года) освоил
множество специальностей и квалификаций. Пять лет отработал в разрешительной
системе в области архитектуры и градостроительства, в следствии чего юридически
подкован от А до Я. Могу (но уже не
хочу) выполнить практически любую работу по строительству, внутренней и
наружной отделке, а так же в области монументально-декоративного искусства.
Своими руками построил себе дом. Количество реализованных проектов ИЖС давно
перевалило за сотню. Могу быть безусловно полезен на всех стадиях разработки
проекта и проведения СМР (от сбора исходных данных и различных изысканий до
контроля качества и организации строительно-монтажных работ). Занимался и
занимаюсь дизайном в самом широком спектре применения этого термина, от графики
до проектирования и реального воплощения интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Свердловская область и Екатеринбург
- Адрес
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624080 Екатеринбург
Россия
+7-9826092520