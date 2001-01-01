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Борис
Архитекторы Екатеринбург
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    • Архитектор, закончил УГАХА в 2001 г. Член союза

    архитекторов России с 2011 г.

    В настоящий момент работаю ведущим архитектором в проектном бюро. В

    индивидуальном порядке работаю с частными заказчиками по проектированию и

    дальнейшему сопровождению строительства индивидуальных жилых домов. За период

    своей продолжительной трудовой деятельности ( тридцать лет и три года) освоил

    множество специальностей и квалификаций. Пять лет отработал в разрешительной

    системе в области архитектуры и градостроительства, в следствии чего юридически

    подкован от А  до Я. Могу (но уже не

    хочу) выполнить практически любую работу по строительству, внутренней и

    наружной отделке, а так же в области монументально-декоративного искусства.

    Своими руками построил себе дом. Количество реализованных проектов ИЖС давно

    перевалило за сотню. Могу быть безусловно полезен на всех стадиях разработки

    проекта и проведения СМР (от сбора исходных данных и различных изысканий до

    контроля качества и организации строительно-монтажных работ). Занимался и

    занимаюсь дизайном в самом широком спектре применения этого термина, от графики

    до проектирования и реального воплощения интерьеров. 

    Регионы обслуживания
    Свердловская область и Екатеринбург
    Адрес
    624080 Екатеринбург
    Россия
    +7-9826092520
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