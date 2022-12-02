Привет, меня зовут Регина Барон, я архитектор и специалист по психологии пространства. В 2014 году я закончила Московский Архитектурный Институт и с этого момента не перестаю учиться и повышать свою квалификацию. С 2018 года я занимаюсь дизайном интерьеров и успешно реализовываю свои проекты. В своей работе я принимаю метод осознанного проектирования, психологию пространства. Психология пространства - это уникальный инструмент трансформации человека через дизайн интерьера. Каждый дом имеет свой сценарий, который написала семья, живущая в нем. И в этом сценарии всегда видны проблемы, неиспользованные ресурсы. Моя задача - распознать Ваши точки роста, а также предложить действия для изменения Вашего привычного сценария и превращения дома в ресурсное пространство, которое поможет Вам решить финансовые проблемы, построить отношения, улучшить здоровье, понять свою цель в жизни, увеличить доход. Измени свою среду – измени свою судьбу!

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