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HomeCarma
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Авеню 77, HomeCarma HomeCarma Гостиная в стиле лофт
    ЖК Авеню 77, HomeCarma HomeCarma Гостиная в стиле лофт
    ЖК Авеню 77, HomeCarma HomeCarma Гостиная в стиле лофт
    +12
    ЖК Авеню 77
    ЖК Лица, HomeCarma HomeCarma Больше комнат
    ЖК Лица, HomeCarma HomeCarma Больше комнат
    ЖК Лица, HomeCarma HomeCarma Больше комнат
    +11
    ЖК Лица
    ЖК Город, HomeCarma HomeCarma Гостиная в скандинавском стиле Белый
    ЖК Город, HomeCarma HomeCarma Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Город, HomeCarma HomeCarma балконы
    +13
    ЖК Город
    Привет, меня зовут Регина Барон, я архитектор и специалист по психологии пространства. В 2014 году я закончила Московский Архитектурный Институт и с этого момента не перестаю учиться и повышать свою квалификацию. С 2018 года я занимаюсь дизайном интерьеров и успешно реализовываю свои проекты. В своей работе я принимаю метод осознанного проектирования, психологию пространства. Психология пространства - это уникальный инструмент трансформации человека через дизайн интерьера. Каждый дом имеет свой сценарий, который написала семья, живущая в нем. И в этом сценарии всегда видны проблемы, неиспользованные ресурсы.  Моя задача - распознать Ваши точки роста, а также предложить действия для изменения Вашего привычного сценария и превращения дома в ресурсное пространство, которое поможет Вам решить финансовые проблемы, построить отношения, улучшить здоровье, понять свою цель в жизни, увеличить доход. Измени свою среду – измени свою судьбу!
    Услуги
    • Дизайн-проект квартиры
    • Дизайн-проект дома
    • Консультация по психологии пространства
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    125319 Москва
    Россия
    +7-9263180008 homecarma.ru
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