Проектирование зданий и сооружений
- Услуги
- эскизные проекты
- проектная документация на здания и сооружения в соответствии с постановлением 87
- Рабочая документация
- обследовательские работы. (частные случаи: проекты перепланировок
- проекты рекламных конструкций
- дизайн проекты интерьеров)
- Регионы обслуживания
- Предпочтительно: Иркутская область. Возможна работа по всей России и за рубежом.
- Награды компании
- Бронзовый диплом
Зодчество восточной сибири 2015, Диплом участника конкурса
Орден воплощения
- Адрес
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Березовый 154
664000 Иркутск
Россия
+7-9025668204 pmideia.ru
Законное владение
665932, Россия,
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Строительная 1-36.