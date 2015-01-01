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Проектная мастерская <q>Идея</q>
Инжиниринговые компании Иркутск
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    • Проектирование зданий и сооружений

    Услуги
    • эскизные проекты
    • проектная документация на здания и сооружения в соответствии с постановлением 87
    • Рабочая документация
    • обследовательские работы. (частные случаи: проекты перепланировок
    • проекты рекламных конструкций
    • дизайн проекты интерьеров)
    Регионы обслуживания
    Предпочтительно: Иркутская область. Возможна работа по всей России и за рубежом.
    Награды компании
    Бронзовый диплом Зодчество восточной сибири 2015, Диплом участника конкурса Орден воплощения
    Адрес
    Березовый 154
    664000 Иркутск
    Россия
    +7-9025668204 pmideia.ru
    Законное владение

    665932, Россия,
    Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Строительная 1-36.

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