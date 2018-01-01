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Kremnev atelier
Архитекторы Ярославль
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    • Мы – команда архитекторов, инженеров и дизайнеров

    Среди основных фокусов в работе мастерской: гармоничная архитектура и пространство, следующие ландшафту и духу места, сохранение и ревитализация исторических зданий и территорий. Использование местных традиционных строительных технологий. Стыковка внутреннего и внешнего пространства, работа с естественным светом и натуральными материалами. 

    Услуги
    • АРХИТЕКТУРА
    • РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
    • ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
    • ИНЖЕНЕРИЯ
    • АЙДЕНТИКА
    • КОНСАЛТИНГ
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Награды компании
    • ДОМ НА БРЕСТCКОЙ 2022: Раздел «Реализация», Лауреат I степени
    • Архитектурное наследие 2021
    • Золотая капитель 2021: Спортивный клуб. Московская область, город Лыткарино
    • Золотая капитель 2021: Пеший Углич. Система общественных пространств центральной части города
    • XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна Арх Москва 2021: Диплом I степени
    • Лучшая экспозиция в разделе АРХИТЕКТУРА
    • XXV Международная выставка архитектуры и дизайна Арх Москва 2020: Диплом участника специального проекта АРХИТЕКТУРА NEXT
    • Золотая капитель 2020: Гостиничный комплекс Lankavatara, Шри-Ланка
    • Золотой Трезини 2019: Социо-культурная площадка TEXTIL
    • Best Interior Festival 2019: Lankavatara Ocean Retreat
    • ДОМ НА БРЕСТCКОЙ 2019: Регенерация исторической территории г. Ярославль
    • ЗОДЧЕСТВО 2018: Лаборатория фитнеса Capsula
    • ЗОДЧЕСТВО 2018: Пристройка бассейна к фитнес-клубу Стиль жизни
    • ЗОДЧЕСТВО 2018: Интерьер фитнес-клуба Стиль жизни
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    Адрес
    Республиканская 53/14, помещение 26
    150000 Ярославль
    Россия
    +7-9159978111 kremnevatelier.ru
    Законное владение

    150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 53/14, помещение 26

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