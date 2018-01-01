Мы – команда архитекторов, инженеров и дизайнеров
Среди основных фокусов в работе мастерской: гармоничная архитектура и пространство, следующие ландшафту и духу места, сохранение и ревитализация исторических зданий и территорий. Использование местных традиционных строительных технологий. Стыковка внутреннего и внешнего пространства, работа с естественным светом и натуральными материалами.
- Услуги
- АРХИТЕКТУРА
- РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
- ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
- ИНЖЕНЕРИЯ
- АЙДЕНТИКА
- КОНСАЛТИНГ
- Регионы обслуживания
- Весь мир
- Награды компании
- ДОМ НА БРЕСТCКОЙ 2022: Раздел «Реализация», Лауреат I степени
- Архитектурное наследие 2021
- Золотая капитель 2021: Спортивный клуб. Московская область, город Лыткарино
- Золотая капитель 2021: Пеший Углич. Система общественных пространств центральной части города
- XXVI Международная выставка архитектуры и дизайна Арх Москва 2021: Диплом I степени
- Лучшая экспозиция в разделе
АРХИТЕКТУРА
- XXV Международная выставка архитектуры и дизайна Арх Москва 2020: Диплом участника специального проекта
АРХИТЕКТУРА NEXT
- Золотая капитель 2020: Гостиничный комплекс Lankavatara, Шри-Ланка
- Золотой Трезини 2019: Социо-культурная площадка TEXTIL
- Best Interior Festival 2019: Lankavatara Ocean Retreat
- ДОМ НА БРЕСТCКОЙ 2019: Регенерация исторической территории г. Ярославль
- ЗОДЧЕСТВО 2018: Лаборатория фитнеса Capsula
- ЗОДЧЕСТВО 2018: Пристройка бассейна к фитнес-клубу
Стиль жизни
- ЗОДЧЕСТВО 2018: Интерьер фитнес-клуба
Стиль жизни
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Республиканская 53/14, помещение 26
150000 Ярославль
Россия
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150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 53/14, помещение 26