Мы – команда архитекторов, инженеров и дизайнеров

Среди основных фокусов в работе мастерской: гармоничная архитектура и пространство, следующие ландшафту и духу места, сохранение и ревитализация исторических зданий и территорий. Использование местных традиционных строительных технологий. Стыковка внутреннего и внешнего пространства, работа с естественным светом и натуральными материалами.