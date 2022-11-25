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Мария Лысенко | LANE Interiors
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира 87 м² - ЖК Da Vinci , Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    Квартира 87 м² - ЖК Da Vinci , Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    Квартира 87 м² - ЖК Da Vinci , Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    +48
    Квартира 87 м² - ЖК Da Vinci
    Квартира 67 м² - Дом на Писерева, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 67 м² - Дом на Писерева, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 67 м² - Дом на Писерева, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    +36
    Квартира 67 м² - Дом на Писерева
    Квартира 57 м² - ЖК Classic House, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 57 м² - ЖК Classic House, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 57 м² - ЖК Classic House, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Гостиная в стиле минимализм
    +30
    Квартира 57 м² - ЖК Classic House
    Квартира 80 м² - ЖК Лев Толстой, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    Квартира 80 м² - ЖК Лев Толстой, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    Квартира 80 м² - ЖК Лев Толстой, Мария Лысенко | LANE Interiors Мария Лысенко | LANE Interiors Главная спальня
    +46
    Квартира 80 м² - ЖК Лев Толстой

    Создаём интерьеры по всем городам. От концепции до реализации.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • комплектация
    • планировочное решение
    • авторский надзор
    • декорирование
    • авторское сопровождение
    • 3д визуализация
    • коллажи
    • концепция интерьера
    • закупка
    • проектирование интерьера
    • дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • дизайн коттеджа
    • дизайн кухни
    • дизайн гостиной
    • дизайн детской
    • дизайн спальни
    • дизайн санузла
    • дизайн ванной
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    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Нижний Новгород
    • Челябинск
    • Самара
    • Омск
    • Ростов-на-Дону
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    • Красноярск
    • Воронеж
    • Волгоград
    • Краснодар
    • Сочи
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    Адрес
    630005 Новосибирск
    Россия
    +7-9137830945 instagram.com/lane_d.s
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