👩‍🎓Член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов 📌Не делаю ТИПОВЫЕ проекты, создаю персональный дизайн 👌Комфорт и Удобство в первую очередь ✨Уверена - каждый способен создать свой уютный дом 👇#юлярытикова_дизайн@publiccomfortzone 👇Дизайн-проект начинается с ✔Идеи, которая преобразит пространство ✔Рабочие чертежи - это чёткий план к реализации ремонта ✔Комплектация экономит ваше время, и позволяет не переплачивать в поисках нужных материалов ✔Авторский надзор позволяет наслаждаться жизнью в то время, пока мы контролируем ремонт Наши проекты помогают создать комфортный и функциональный интерьер Чёткий план работы над проектом позволяет нам строго соблюдать сроки его реализации Работаем только с проверенными бригадами и профессионалами, постоянно повышающими свои знания и навыки. Предварительный звонок для ознакомительной беседы 8 (983) 321 27 52

Регионы обслуживания Новосибирск Адрес Лесосечная, 5

630060 Новосибирск

Россия

+7-9833212752 vk.com/publiccomfortzone