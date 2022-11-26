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Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio
Дизайнеры Новосибирск
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Салон красоты, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Коммерческие помещения
    Салон красоты, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Коммерческие помещения
    Салон красоты, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Коммерческие помещения
    Салон красоты
    Комната для девочки-подростка, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Спальни для девочек
    Комната для девочки-подростка, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Спальни для девочек
    Комната для девочки-подростка, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Спальни для девочек
    +1
    Комната для девочки-подростка
    Заггородный дом, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Деревянные дома
    Заггородный дом, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Деревянные дома
    Заггородный дом, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Деревянные дома
    +14
    Заггородный дом
    Капсула «Сюрреализм» на II Сибирской Биеннале @sib_biennale г. Новосибирск, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    Капсула «Сюрреализм» на II Сибирской Биеннале @sib_biennale г. Новосибирск, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    Капсула «Сюрреализм» на II Сибирской Биеннале @sib_biennale г. Новосибирск, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    +8
    Капсула «Сюрреализм» на II Сибирской Биеннале @sib_biennale г. Новосибирск
    Квартира для молодой девушки, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой девушки, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой девушки, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Квартира для молодой девушки
    Квартира для женщины, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира для женщины, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира для женщины, Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Гостиная в стиле модерн
    +9
    Квартира для женщины
    👩‍🎓Член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов 📌Не делаю ТИПОВЫЕ проекты, создаю персональный дизайн 👌Комфорт и Удобство в первую очередь ✨Уверена - каждый способен создать свой уютный дом 👇#юлярытикова_дизайн@publiccomfortzone 👇Дизайн-проект начинается с ✔Идеи, которая преобразит пространство ✔Рабочие чертежи - это чёткий план к реализации ремонта ✔Комплектация экономит ваше время, и позволяет не переплачивать в поисках нужных материалов ✔Авторский надзор позволяет наслаждаться жизнью в то время, пока мы контролируем ремонт Наши проекты помогают создать комфортный и функциональный интерьер Чёткий план работы над проектом позволяет нам строго соблюдать сроки его реализации Работаем только с проверенными бригадами и профессионалами, постоянно повышающими свои знания и навыки. Предварительный звонок для ознакомительной беседы 8 (983) 321 27 52
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    Лесосечная, 5
    630060 Новосибирск
    Россия
    +7-9833212752 vk.com/publiccomfortzone

    Отзыв

    Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio Дизайнер интерьера Comfort Zone Studio
    Квартира-студия ЖК "Акация". Найти своего дизайнера не так-то и просто. Он должен быть не только профессионалом в своей сфере, но и быть приятен вам как человек, прежде всего.. ведь впереди не один месяц совместного творчества. Работы Юлии нам понравились с первого взгляда. А пообщавшись при встрече, сомнений "кому мы доверим делать проект" у нас с супругом уже не было. Тактичный, грамотный дизайнер, который умеет не только слУшать, но и слЫшать заказчика. Это действительно редкость в наше время. Юлия, еще раз, Вам, огромное спасибо!! Каждый раз захожу домой и восхищаюсь, насколько функционально всё продумано, насколько комфортно мы тут себя чувствуем. Вероника и Артём (квартира в ЖК Акация на Лежена)
    2 дня назад
    Дата проекта: Июль 2021
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