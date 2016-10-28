Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ID project
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома у Икшинского водохранилища, ID project ID project Гостиная в стиле модерн
    Проект дома у Икшинского водохранилища, ID project ID project Гостиная в стиле модерн
    Проект дома у Икшинского водохранилища, ID project ID project Гостиная в стиле модерн
    +11
    Проект дома у Икшинского водохранилища
    Квартира, ЖК "Итальянский квартал", ID project ID project Гостиная в стиле модерн
    Квартира, ЖК "Итальянский квартал", ID project ID project Гостиная в стиле модерн
    Квартира, ЖК "Итальянский квартал", ID project ID project Ванная комната в стиле модерн
    +1
    Квартира, ЖК "Итальянский квартал"
    Итерьер SPA , ID project ID project Ванная комната в тропическом стиле
    Итерьер SPA , ID project ID project Ванная комната в тропическом стиле
    Итерьер SPA , ID project ID project Ванная комната в тропическом стиле
    +4
    Итерьер SPA
    Проект квартиры в ЖК "Мичуринский", г. Москва, ID project ID project
    Проект квартиры в ЖК "Мичуринский", г. Москва, ID project ID project
    Проект квартиры в ЖК "Мичуринский", г. Москва, ID project ID project
    +5
    Проект квартиры в ЖК "Мичуринский", г. Москва
    Кафе "Monkeys", Бизнес-квартал "Bank Side", г. Москва, ID project ID project
    Кафе "Monkeys", Бизнес-квартал "Bank Side", г. Москва, ID project ID project
    Кафе "Monkeys", Бизнес-квартал "Bank Side", г. Москва, ID project ID project
    +3
    Кафе "Monkeys", Бизнес-квартал "Bank Side", г. Москва
    Центр муниципальных услуг "Мои документы", г. Одинцово, МО, ID project ID project
    Центр муниципальных услуг "Мои документы", г. Одинцово, МО, ID project ID project
    Центр муниципальных услуг "Мои документы", г. Одинцово, МО, ID project ID project
    +9
    Центр муниципальных услуг "Мои документы", г. Одинцово, МО
    Показать все 8 проекты

    ID project - компания, специализирующаяся на проектировании и реализации интерьеров жилого и общественного назначения.Компания ID project осуществляет свою деятельность с 2010 года, за это время были налажены партнерские отношения с зарекомендовавшими себя компаниями, работающими в строительно-ремонтной сфере, а также поставщиками мебели, оборудования, отделочных материалов и декора, что, в свою очередь, позволяет решать проектные задачи любой степени сложности.

    Над проектированием и воплощением дизайна в жизнь работает молодой, творческий, квалифицированный коллектив, главной целью которого является поиск индивидуальных и нестандартных решений для каждого проекта, в соответствии со всеми пожеланиями Заказчика. Проектирование осуществляется с учетом всех профессиональных знаний, основных норм и правил, а также последних технологий и тенденций в сфере архитектуры и дизайна. 

    Спектр услуг компании обширен – от профессиональной консультации в поиске пространственно-планировочного образа интерьера до разработки полного пакета проектной документации и его последующей реализации. 

    ID project – динамично развивающаяся компания, нацеленная на непрерывное повышение своего профессионального уровня. Мы регулярно отслеживаем новые тенденции и технологии в сфере дизайна, осуществляем поиск лучших компаний-поставщиков для качественной реализации наших проектов, для чего посещаем профессиональные выставки, в том числе зарубежные, а также принимаем участие в международных конкурсах дизайна.

    Услуги
    • дизайн-проект интерьера
    • полная комплектация объекта
    • планировочное решение
    • 3d визуализация
    • создание концепции интерьера
    • чертежи
    • рабочая документация
    • авторский надзор
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Мо
    • ЦФО
    • Россия
    Награды компании
    Лауреат престижных международных конкурсов дизайна
    Адрес
    Солянка, д.1/2, с.2
    109028 Москва
    Россия
    +7-4957921683 id-proekt.com
      Add SEO element