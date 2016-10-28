ID project - компания, специализирующаяся на проектировании и реализации интерьеров жилого и общественного назначения.Компания ID project осуществляет свою деятельность с 2010 года, за это время были налажены партнерские отношения с зарекомендовавшими себя компаниями, работающими в строительно-ремонтной сфере, а также поставщиками мебели, оборудования, отделочных материалов и декора, что, в свою очередь, позволяет решать проектные задачи любой степени сложности.

Над проектированием и воплощением дизайна в жизнь работает молодой, творческий, квалифицированный коллектив, главной целью которого является поиск индивидуальных и нестандартных решений для каждого проекта, в соответствии со всеми пожеланиями Заказчика. Проектирование осуществляется с учетом всех профессиональных знаний, основных норм и правил, а также последних технологий и тенденций в сфере архитектуры и дизайна.

Спектр услуг компании обширен – от профессиональной консультации в поиске пространственно-планировочного образа интерьера до разработки полного пакета проектной документации и его последующей реализации.

ID project – динамично развивающаяся компания, нацеленная на непрерывное повышение своего профессионального уровня. Мы регулярно отслеживаем новые тенденции и технологии в сфере дизайна, осуществляем поиск лучших компаний-поставщиков для качественной реализации наших проектов, для чего посещаем профессиональные выставки, в том числе зарубежные, а также принимаем участие в международных конкурсах дизайна.