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NK design studio
Архитекторы Днепропетровск
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом из бруса, NK design studio NK design studio
    Дом из бруса, NK design studio NK design studio
    Дом из бруса, NK design studio NK design studio
    +6
    Дом из бруса
    Танцевальная студия в Днепропетровске 380 м2, NK design studio NK design studio
    Танцевальная студия в Днепропетровске 380 м2, NK design studio NK design studio Конференц-центры в стиле лофт
    Танцевальная студия в Днепропетровске 380 м2, NK design studio NK design studio Конференц-центры в стиле лофт
    +16
    Танцевальная студия в Днепропетровске 380 м2
    Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Дома в стиле модерн
    Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Столовая комната в стиле модерн
    Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Столовая комната в стиле модерн
    +46
    Загородный дом в Краснодаре
    Дом в стиле шале. Москва, NK design studio NK design studio Гостиная в рустикальном стиле
    Дом в стиле шале. Москва, NK design studio NK design studio Гостиная в рустикальном стиле
    Дом в стиле шале. Москва, NK design studio NK design studio Гостиная в рустикальном стиле
    +1
    Дом в стиле шале. Москва
    Дизайн коворкинга г.Киев, NK design studio NK design studio Конференц-центры в стиле модерн
    Дизайн коворкинга г.Киев, NK design studio NK design studio Конференц-центры в стиле модерн
    Дизайн коворкинга г.Киев, NK design studio NK design studio Конференц-центры в стиле модерн
    +7
    Дизайн коворкинга г.Киев
    Дизайн квартиры г.Москва , NK design studio NK design studio Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры г.Москва , NK design studio NK design studio Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн квартиры г.Москва , NK design studio NK design studio Спальня в скандинавском стиле
    +7
    Дизайн квартиры г.Москва
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    Услуги
    Архитектурное проектирование ; Дизайн интерьеров ; Ландшафтный дизайн ; 3д визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия и страны СНГ и Днепропетровск
    Адрес
    Уральская 9 , 10
    49008 Днепропетровск
    Украина
    +380-634924448

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