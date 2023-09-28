finoarte design bureau проектирует дизайн коммерческих помещений с 2009 года. В портфолио компании более 500 проектов офисных пространств, отелей, магазинов, гастробаров, ресторанов и кафе.
- Услуги
- Интерьер ресторана, Интерьер Спа-салона и Интерьер офиса
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Лучший бар года 2021, Лучший брендинг 2019
- 2022 Workshop по созданию интерьера ресторана
- 2022 6-ая всероссийская конференция по дизайну интерьеров ресторанов и объектов HORECA
- 2020 Online конференция HORECA CONF для дизайнеров
- 2020 VI ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров
- 2019 IV выставка по дизайну и ремонту
Ремонтэкспо
- 2019 Международная конференция HORECA & OFFICE BULID
- 2019 Бизнес конференция для дизайнеров и архитекторов
- 2019 Конференция по интерьерному стайлингу и комплектации для дизайнеров
- 2018 Design & decor конференция (г. Минск)
- 2018 Конференция OFFICE BULID для дизайнеров
- 2018 Международная конференция HORECA BUILD для дизайнеров и архитекторов
- 2018 Московский опыт успешных ресторанных проектов (г. Алматы)
- 2018 Первая всероссийская конференция по предметному дизайну
- 2018 Дизайн – интенсив 2.0 (г. Астана)
- 2018 Бизнес-конференция для дизайнеров
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- Адрес
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Банный переулок, 9
127560 Москва
Россия
+7-9035438734 finoarte.ru