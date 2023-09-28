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finoarte design bureau
Архитекторы Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Negroni restaurant, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Negroni restaurant, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Negroni restaurant, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +8
    Negroni restaurant
    Varka bar (hooligan’s edition), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Varka bar (hooligan’s edition), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Varka bar (hooligan’s edition), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +17
    Varka bar (hooligan’s edition)
    Izakaya bereg, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Izakaya bereg, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Izakaya bereg, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +12
    Izakaya bereg
    Takadaya The Japanese Bar, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Takadaya The Japanese Bar, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Takadaya The Japanese Bar, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +6
    Takadaya The Japanese Bar
    Gastromarket New Riga Outlet, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Gastromarket New Riga Outlet, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    Gastromarket New Riga Outlet, finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +14
    Gastromarket New Riga Outlet
    CASCADE (Interior), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    CASCADE (Interior), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    CASCADE (Interior), finoarte design bureau finoarte design bureau Коммерческие помещения
    +12
    CASCADE (Interior)
    Показать все 13 проекты

    finoarte design bureau проектирует дизайн коммерческих помещений с 2009 года. В портфолио компании более 500 проектов офисных пространств, отелей, магазинов, гастробаров, ресторанов и кафе.

    Услуги
    Интерьер ресторана, Интерьер Спа-салона и Интерьер офиса
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Лучший бар года 2021, Лучший брендинг 2019
    • 2022 Workshop по созданию интерьера ресторана
    • 2022 6-ая всероссийская конференция по дизайну интерьеров ресторанов и объектов HORECA
    • 2020 Online конференция HORECA CONF для дизайнеров
    • 2020 VI ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров
    • 2019 IV выставка по дизайну и ремонту Ремонтэкспо
    • 2019 Международная конференция HORECA & OFFICE BULID
    • 2019 Бизнес конференция для дизайнеров и архитекторов
    • 2019 Конференция по интерьерному стайлингу и комплектации для дизайнеров
    • 2018 Design & decor конференция (г. Минск)
    • 2018 Конференция OFFICE BULID для дизайнеров
    • 2018 Международная конференция HORECA BUILD для дизайнеров и архитекторов
    • 2018 Московский опыт успешных ресторанных проектов (г. Алматы)
    • 2018 Первая всероссийская конференция по предметному дизайну
    • 2018 Дизайн – интенсив 2.0 (г. Астана)
    • 2018 Бизнес-конференция для дизайнеров
    • Показать все 17 награды
    Адрес
    Банный переулок, 9
    127560 Москва
    Россия
    +7-9035438734 finoarte.ru
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