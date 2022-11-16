Мы занимаемся дизайном интерьеров с 2009 года. В нашем портфолио более 500 успешных коммерческих проектов. В рамках каждой задачи залогом наших побед является ориентация на ваш бизнес. Мы стремимся обеспечить вашему бизнесу комфортное пространство для роста и предоставить все условия для процветания и развития. Поэтому мы гордимся тем, что создаем не просто дизайн ресторана, кафе, бара, офиса или любого другого коммерческого объекта.
Мы создаем контекст для вашего успеха.
- Услуги
- Интерьер ресторана, Интерьер Спа-салона и Интерьер офиса
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Лучший бар года 2021, Лучший брендинг 2019
- 2022 Workshop по созданию интерьера ресторана
- 2022 6-ая всероссийская конференция по дизайну интерьеров ресторанов и объектов HORECA
- 2020 Online конференция HORECA CONF для дизайнеров
- 2020 VI ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров
- 2019 IV выставка по дизайну и ремонту
Ремонтэкспо
- 2019 Международная конференция HORECA & OFFICE BULID
- 2019 Бизнес конференция для дизайнеров и архитекторов
- 2019 Конференция по интерьерному стайлингу и комплектации для дизайнеров
- 2018 Design & decor конференция (г. Минск)
- 2018 Конференция OFFICE BULID для дизайнеров
- 2018 Международная конференция HORECA BUILD для дизайнеров и архитекторов
- 2018 Московский опыт успешных ресторанных проектов (г. Алматы)
- 2018 Первая всероссийская конференция по предметному дизайну
- 2018 Дизайн – интенсив 2.0 (г. Астана)
- 2018 Бизнес-конференция для дизайнеров
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- Адрес
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2-я Хуторская ул., 38А, стр. 1
127560 Москва
Россия
+7-9035438734 finoarte.ru