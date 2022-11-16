Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
finoarte
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • CASCADE (Interior), finoarte finoarte Коммерческие помещения
    CASCADE (Interior), finoarte finoarte Коммерческие помещения
    CASCADE (Interior), finoarte finoarte Коммерческие помещения
    +12
    CASCADE (Interior)
    Major house residence, finoarte finoarte Загородные дома
    Major house residence, finoarte finoarte Загородные дома
    Major house residence, finoarte finoarte Загородные дома
    +17
    Major house residence
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    +9
    IZUMI izakaya karaoke bar
    Aramie food retail, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    Aramie food retail, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    Aramie food retail, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    +6
    Aramie food retail
    RA’MEN , finoarte finoarte Коммерческие помещения
    RA’MEN , finoarte finoarte Коммерческие помещения
    RA’MEN , finoarte finoarte Коммерческие помещения
    +9
    RA’MEN
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    IZUMI izakaya karaoke bar, finoarte finoarte Коммерческие помещения
    +9
    IZUMI izakaya karaoke bar
    Показать все 8 проекты

    Мы занимаемся дизайном интерьеров с 2009 года. В нашем портфолио более 500 успешных коммерческих проектов. В рамках каждой задачи залогом наших побед является ориентация на ваш бизнес. Мы стремимся обеспечить вашему бизнесу комфортное пространство для роста и предоставить все условия для процветания и развития. Поэтому мы гордимся тем, что создаем не просто дизайн ресторана, кафе, бара, офиса или любого другого коммерческого объекта. 

    Мы создаем контекст для вашего успеха.

    Услуги
    Интерьер ресторана, Интерьер Спа-салона и Интерьер офиса
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Лучший бар года 2021, Лучший брендинг 2019
    • 2022 Workshop по созданию интерьера ресторана
    • 2022 6-ая всероссийская конференция по дизайну интерьеров ресторанов и объектов HORECA
    • 2020 Online конференция HORECA CONF для дизайнеров
    • 2020 VI ежегодная бизнес-конференция для дизайнеров
    • 2019 IV выставка по дизайну и ремонту Ремонтэкспо
    • 2019 Международная конференция HORECA & OFFICE BULID
    • 2019 Бизнес конференция для дизайнеров и архитекторов
    • 2019 Конференция по интерьерному стайлингу и комплектации для дизайнеров
    • 2018 Design & decor конференция (г. Минск)
    • 2018 Конференция OFFICE BULID для дизайнеров
    • 2018 Международная конференция HORECA BUILD для дизайнеров и архитекторов
    • 2018 Московский опыт успешных ресторанных проектов (г. Алматы)
    • 2018 Первая всероссийская конференция по предметному дизайну
    • 2018 Дизайн – интенсив 2.0 (г. Астана)
    • 2018 Бизнес-конференция для дизайнеров
    • Показать все 17 награды
    Адрес
    2-я Хуторская ул., 38А, стр. 1
    127560 Москва
    Россия
    +7-9035438734 finoarte.ru
      Add SEO element