Здравствуйте, меня зовут Оксана Душкина!

В профессии архитектор-дизайнер я уже более 10 лет и успешно справляюсь с поставленными целями в ней, а именно уютные, стильные и комфортные пространства и счастливые лица их обладателей и гостей.

С удовольствием проектирую загородные дома от внешнего облика до внутреннего уюта, также занимаюсь дизайном квартир и коммерческих пространств.

Создам для Вас комфортный, стильный и функциональный интерьер в стиле минимализм и лофт , неоклассика и фьюжн. Работаю в Волгограде, дистанционно работаю по всей РФ.