Здравствуйте, меня зовут Оксана Душкина!
В профессии архитектор-дизайнер я уже более 10 лет и успешно справляюсь с поставленными целями в ней, а именно уютные, стильные и комфортные пространства и счастливые лица их обладателей и гостей.
С удовольствием проектирую загородные дома от внешнего облика до внутреннего уюта, также занимаюсь дизайном квартир и коммерческих пространств.
Создам для Вас комфортный, стильный и функциональный интерьер в стиле минимализм и лофт , неоклассика и фьюжн. Работаю в Волгограде, дистанционно работаю по всей РФ.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- проектирование загородных домов
- дизайн квартир
- дизайн общественных пространств
- Регионы обслуживания
- Волгоград
- Краснодар
- Москва
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Ростов-на-дону
- Адрес
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400010 Волгоград
Россия
+7-9033730664