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Pro Design
Дизайнеры Волгоград
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Проекты

Новый проект
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    • Проект кухни, Pro Design Pro Design Встроенные кухни
    Проект кухни, Pro Design Pro Design Встроенные кухни
    Проект кухни, Pro Design Pro Design Встроенные кухни
    +2
    Проект кухни
    Ремонт современной квартиры в стиле Фьюжн, Pro Design Pro Design Больше комнат
    Ремонт современной квартиры в стиле Фьюжн, Pro Design Pro Design Больше комнат
    Ремонт современной квартиры в стиле Фьюжн, Pro Design Pro Design Больше комнат
    +10
    Ремонт современной квартиры в стиле Фьюжн
    Дизайн-проект загородного дома, Pro Design Pro Design Загородные дома
    Дизайн-проект загородного дома, Pro Design Pro Design Загородные дома
    Дизайн-проект загородного дома, Pro Design Pro Design Загородные дома
    +7
    Дизайн-проект загородного дома
    Проект двухкомнатной квартиры для семьи из трёх человек, Pro Design Pro Design Больше комнат
    Проект двухкомнатной квартиры для семьи из трёх человек, Pro Design Pro Design Больше комнат
    Проект двухкомнатной квартиры для семьи из трёх человек, Pro Design Pro Design Больше комнат
    +4
    Проект двухкомнатной квартиры для семьи из трёх человек
    Стильная квартира в стиле минимализм. , Pro Design Pro Design Больше комнат
    Стильная квартира в стиле минимализм. , Pro Design Pro Design Больше комнат
    Стильная квартира в стиле минимализм. , Pro Design Pro Design Больше комнат
    +4
    Стильная квартира в стиле минимализм.
    Проект загородного дома с благоустройством территории, Pro Design Pro Design Загородные дома
    Проект загородного дома с благоустройством территории, Pro Design Pro Design Загородные дома
    Проект загородного дома с благоустройством территории, Pro Design Pro Design Загородные дома
    +1
    Проект загородного дома с благоустройством территории

    Здравствуйте, меня зовут Оксана Душкина!

    В профессии архитектор-дизайнер я уже более 10 лет и успешно справляюсь с поставленными целями в ней, а именно уютные, стильные и комфортные пространства и счастливые лица их обладателей и гостей.

    С удовольствием проектирую загородные дома от внешнего облика до внутреннего уюта, также занимаюсь дизайном квартир и коммерческих пространств.

    Создам для Вас комфортный, стильный и функциональный интерьер в стиле минимализм и лофт , неоклассика и фьюжн. Работаю в Волгограде, дистанционно работаю по всей РФ.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • проектирование загородных домов
    • дизайн квартир
    • дизайн общественных пространств
    Регионы обслуживания
    • Волгоград
    • Краснодар
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Воронеж
    • Ростов-на-дону
    Адрес
    400010 Волгоград
    Россия
    +7-9033730664
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