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Проектная студия Вишнякова и Покровского
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
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    • 188.m.r, Проектная студия Вишнякова и Покровского Проектная студия Вишнякова и Покровского Кухня в стиле минимализм
    188.m.r, Проектная студия Вишнякова и Покровского Проектная студия Вишнякова и Покровского Гостиная в стиле минимализм
    188.m.r, Проектная студия Вишнякова и Покровского Проектная студия Вишнякова и Покровского Гостиная в стиле минимализм
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    188.m.r

    Наша студия работает в сфере интерьерного и предметного дизайна, архитектуры и архитектурной визуализации. Цель нашей работы- это создание наиболее полезной и комфортной среды для жизни, общения и работы человека. Польза проявляется в красоте и удобстве, в созерцании и использовании, а главное в получении ярких эмоций. Мы не любим шаблонов, каждый новый проект мы хотим превратить в "открытие", создание индивидуального и неповторимого образа.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • предметный дизайн и декор
    • архитектура и архитектурная визуализация.
    Регионы обслуживания
    Россия и мир и Санкт-Петербург
    Адрес
    191036 Санкт-Петербург
    Россия
    www.vishnyakovpokrovsky.com
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