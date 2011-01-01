Я, Костюкова Кристина, дизайнер интерьеров. В 2011г. окончила с отличием ВолгГАСУ по специальности: "дизайн архитектурной среды", с тех пор дизайн является не просто любимым делом, а образом жизни! Создам Ваш идеальный интерьер. Веду проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, а так же зарубежом