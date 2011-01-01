Я, Костюкова Кристина, дизайнер интерьеров. В 2011г. окончила с отличием ВолгГАСУ по специальности: "дизайн архитектурной среды", с тех пор дизайн является не просто любимым делом, а образом жизни! Создам Ваш идеальный интерьер. Веду проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, а так же зарубежом
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн
- Дизайн интерьера квартиры
- дизайн дома
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Краснодар
- Волгоград
- Адрес
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Расула Гамзатова 11
400050 Волгоград
Россия
+7-9053938303 www.instagram.com/kkdesign4u