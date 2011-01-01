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Костюкова Кристина
Дизайнеры интерьера Волгоград
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • #mihailovski_60, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    #mihailovski_60, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    #mihailovski_60, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    +4
    #mihailovski_60
    #polenowhouse, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Дома на одну семью
    #polenowhouse, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Дома на одну семью
    #polenowhouse, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Дома на одну семью
    +13
    #polenowhouse
    #beiker_82, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    #beiker_82, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    #beiker_82, Костюкова Кристина Костюкова Кристина Квартира
    +5
    #beiker_82

    Я, Костюкова Кристина, дизайнер интерьеров. В 2011г. окончила с отличием ВолгГАСУ по специальности: "дизайн архитектурной среды", с тех пор дизайн является не просто любимым делом, а образом жизни! Создам Ваш идеальный интерьер. Веду проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, а так же зарубежом

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн
    • Дизайн интерьера квартиры
    • дизайн дома
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Краснодар
    • Волгоград
    Адрес
    Расула Гамзатова 11
    400050 Волгоград
    Россия
    +7-9053938303 www.instagram.com/kkdesign4u
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